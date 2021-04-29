"Росатом" и французская EDF договорились о развитии водородных проектов

Российская госкорпорация «Росатом» и французская государственная электроэнергетическая группа EDF подписали соглашение о совместном продвижении проектов в области «чистого» водорода в России и Европе для декарбонизации промышленности и транспортного сектора, сообщила пресс-служба Росатома.

«Мы верим в будущее водородной энергетики и высоко оцениваем экспортный потенциал России в этом секторе, учитывая большой задел, который мы имеем – ресурсный, технологический, промышленный, энергетический», – заявил первый заместитель генерального директора компании Кирилл Комаров.

По его словам, сотрудничество с компанией EDF создаст мощный синергетический эффект, который позволит успешно реализовывать совместные водородные проекты не только в России и во Франции, но и по всему миру.

В рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве водород планируется производить с помощью атомной энергетики для осуществления электролиза (расщепления воды на водород и кислород под напряжением), а также путем паровой конверсии метана, связанной с технологиями улавливания и хранения углерода.

«Производство низкоуглеродного водорода – один из основных способов достижения энергетического перехода. Соглашение с Росатомом, нашим историческим партнером в России и одним из ключевых игроков в области «чистого» водорода, наглядно подтверждает стремление EDF разработать во всех странах и регионах своего присутствия новую энергетическую модель с наименьшими выбросами СО2», — сказала директор по международному развитию EDF Беатрис Бюффон.

Ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Европа не достигнет углеродной нейтральности к 2050 году без атомной энергетики.

Как сообщалось, 21 апреля Евросоюз представил первую часть классификации устойчивого финансирования, так называемую «зеленую» таксономию. Она представляет собой список видов экономической деятельности, относящихся к «зеленым» и устойчивым. Европейская комиссия отложила решение о том, следует ли относить атомные электростанции и электростанции, работающие на природном газе, к устойчивым инвестпроектам в соответствии с правилами «зеленой» таксономии.