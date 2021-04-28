Green Deal

13:01 28.04.2021

Литовский инвестор СЭС Modus Grupe инициировал международный арбитраж против Украины на EUR11,5 млн

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Литовский инвестор СЭС Modus Grupe инициировал международный арбитраж против Украины на EUR11,5 млн

Компания Modus Energy International, входящая в состав литовской многопрофильной компании Modus Grupe, инициировала против Украины арбитраж за ретроспективное снижение зеленых тарифов на сумму ориентировочно EUR11,5 млн, свидетельствует проект правительственного распоряжения о закупке услуг юридических советников для защиты интересов государства в арбитраже.

Проект, предусматривающий предоставление разрешения Министерству юстиции применить к такой закупке упрощенную переговорную процедуру, внесен в повестку дня заседания правительства в среду.

Согласно пояснительной записке к проекту, Минюст 23 марта получил уведомление об арбитраже против Украины от имени собственника ООО "Болоховский Солар Парк 1", "Болоховский Солар Парк 2", а также ООО "Солар Залуква" – литовской компании Modus Energy International. Компания, в частности, утверждает, что Украина нарушила Договор об Энергетической хартии, снизив с 1 августа 2020 года зеленые тарифы, размер которых был гарантирован до конца 2029 года, посредством принятия закона № 810-IX на 15%.

Сумма исковых требований по предварительным оценкам составляет EUR11,5 млн.

В записке отмечается, что Modus Energy International не согласилась на условия Меморандума о взаимопонимании между правительством и инвесторами от июня 2020 года, предусматривающем снижение зеленых тарифов в обмен на погашение задолженности перед производителями э/э из ВИЭ.

Компания просит арбитражный трибунал взыскать с Украины, в том числе понесенные убытки, а также проценты по ним и все затраты на арбитражное производство.

Со своей стороны, Минюст в записке указывает, что 2 апреля состоялось заседание Межведомственной рабочей группы, на котором было признано целесообразным привлечь юрсоветника для надлежащей защиты интересов государства в арбитраже в порядке применения переговорной процедуры закупки его услуг.

Как сообщалось, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), в 2019 году установила до 1 января 2030 года "зеленый" тариф в размере 15,03 евроцента за 1 кВт-ч для солнечных электростанций "Болоховский Солар Парк 1" и "Болоховский Солар Парк 2". Инвестиции в проект составили EUR30 млн. Кроме того, в первом полугодии 2019 года Modus Grupe начала строительство в Украине двух СЭС общей мощностью 46 МВт.

Теги: #инвестиции #modus_energy #сэс #литва
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