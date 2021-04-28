Green Deal

12:44 28.04.2021

"Сентравис" инвестирует в экологическую модернизацию более 140 млн грн

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"Сентравис" инвестирует в экологическую модернизацию более 140 млн грн

ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн" (Centravis Production Ukraine), входящее в холдинг Centravis Ltd., начала реализацию несколько масштабных программ по экологической модернизации предприятия с общим объемом инвестиций более 140 млн грн.

Согласно пресс-релизу компании в среду, среди проектов - комплексная реконструкция участка химической обработки труб, строительство системы реагентной очистки кислотных стоков, а также переход на автономные модульные котельные.

При этом отмечается, что забота об окружающей среде является частью эволюционного пути "Сентравис". В связи с этим компания разработала и активно реализует ряд экологических программ, которые помогут уменьшить воздействие на окружающую среду.

Одна из целей "Сентрависа" - исключить использование энергоемкого щелочного расплава путем кардинального изменения технологии химической обработки бесшовных труб. С этой целью компания заключила контракт на поставку новой травильной ванны, позволяющей в ближайшее время внедрить инновационную технологию химической обработки труб. Монтаж новой ванны запланирован на первое полугодие-2021. Также в рамках этой программы будет проведена комплексная реконструкция всего участка химической обработки труб, включая полый ремонт вентиляционной системы. Стоимость всего комплекса мероприятий в рамках этого проекта составит более 70 млн грн.

Еще одна не менее важная экологическая программа – строительство системы реагентной очистки кислотных стоков. Планируется, что система будет построена до 2022 года, стоимость проекта составит более 45 млн грн. Его реализация даст возможность повысить стандарт очистки сточных вод, реализовывать шламы, полученные в процессе очистки сточных вод для повторной переработки, запустить рециклинг очищенной воды с ее повторным использованием в качестве технической воды для нужд реагентной установки.

Кроме того, в 2021 году "Сентравис" перейдет на автономные модульные котельные и откажется от централизованной поставки пара и отопления, что сделает производство более энергоэффективным. При этом компания снизит выбросы СО² на 140 тонн/мес. Ожидаемая стоимость проекта по строительству модульных котельных - около 25 млн грн.

"Основную часть работ в рамках экопрограммы мы сможем завершить до конца 2021 года. "Сентравис" будет продолжать активно инвестировать в экологические программы, поскольку забота об окружающей среде и здоровье наших сотрудников будет оставаться нашим фокусом в долгосрочной стратегии, основанной на эволюционном пути", – сообщила менеджер по стратегическому планированию компании Татьяна Омельченко, которую цитирует пресс-служба.

"Сентравис" - один из крупнейших мировых производителей бесшовных нержавеющих труб, основан в 2000 году. Его производственные мощности расположены в Никополе (Днепропетровская обл.). Входит в топ-10 мировых игроков. На предприятии работает более 1400 чел.

Холдинг Centravis Ltd. создан на базе ЗАО "Никопольский завод нержавеющих труб", сервисных и торговых компаний ООО "Производственно-коммерческое предприятие "ЮВИС". Его акционерами являются члены семьи Атанасовых.

В собственности Centravis Ltd. находится 100% акций ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн".

Теги: #инвестиции #экология #сентравис
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