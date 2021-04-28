Green Deal

11:08 28.04.2021

ЕС не станет углеродно-нейтральным без атомной энергетики – министр экономики Франции

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ЕС не станет углеродно-нейтральным без атомной энергетики – министр экономики Франции

Европа не достигнет углеродной нейтральности к 2050 году без атомной энергетики, заявил французский министр экономики Бруно Ле Мэр в интервью немецкой газете Funke Mediengruppe.

«Мы находимся на пути к тому, чтобы атомная энергетика была признана в Европе в качестве источника энергии без выбросов CO2, имеющего право на «зеленое» финансирование», – отметил Ле Мэр.

Как сообщалось, 21 апреля Евросоюз представил первую часть классификации устойчивого финансирования, так называемую «зеленую» таксономию. Она представляет собой список видов экономической деятельности, относящихся к «зеленым» и устойчивым. Европейская комиссия отложила решение о том, следует ли относить атомные электростанции и электростанции, работающие на природном газе, к устойчивым инвестпроектам в соответствии с правилами «зеленой» таксономии.

Источник: Green Deal

Теги: #атомная_энергетика #европа #энергетика #франция
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