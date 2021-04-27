47% проданных в мире легковых автомобилей в 2025 году будут электрическими или гибридными – исследование

Почти половина (47%) всех легковых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, будут полностью электрическими или гибридными. Об этом говорится в исследовании Boston Consulting Group (BСG).

«Этот переход, в частности к полностью электрическим автомобилям, произойдет быстрее в Евросоюзе и Китае, чем на других крупных рынках. В то же время электрификация может происходить относительно медленно в крупных развивающихся странах, таких как Бразилия и Индия», — отмечается в исследовании.

Согласно BСG, быстро падающая стоимость аккумуляторов, ужесточение государственного регулирования и внедрение новых моделей электромобилей будут основными движущими силами отказа от горючего.

Кроме того, сообщается, что продажи подключаемых гибридов (PHEV) и электромобилей (BEV) были рекордно высокими за последний год. Их доля на рынке легковых автомобилей выросла до 2,2% в 2020 году в США, до 5% в Китае и 9,3% – в ЕС, где продажи подключаемых модулей в четвертом квартале выросли на 230% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Помимо налоговых и кредитных стимулов, рост продаж был обусловлен снижением стоимости литий-ионных аккумуляторов. Аккумуляторы – самый дорогой компонент электромобилей, на который, согласно исследованию, приходится от 20% до 30% общей стоимости.

Источник: Green Deal