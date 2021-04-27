Количество домохозяйств, установивших СЭСд, в I кв. выросло на 7% – Госэнергоэффективности

В первом квартале текущего года количество домохозяйств, установивших солнечные электростанции (СЭС), увеличилось на 2000 ед., или на 7%, сообщило Госэнергоэффективности во вторник.

"На сегодня установленные семьями 835 МВт – это вложенные инвестиции объемом около EUR640 млн", – подчеркнуло ведомство.

Согласно пресс-релизу агентства, таким образом в Украине насчитывается почти 32 тыс. семей, генерирующих и потребляющих электроэнергию из энергии солнца, а суммарная мощность установленных ими СЭС достигла 835 МВт.

При этом в агентстве отметили, что показатели 1 квартала 2020 года превысили количество СЭС, установленных в 2017 году – 1901 СЭСд.

По его подсчетам, нынешняя мощность домашних СЭС позволяет в среднем производить около 960 млн кВт-ч электроэнергии в год, что достаточно для энергообеспечения около 320 тыс. домохозяйств.

В тройку лидеров по количеству установленных СЕСд входят Днепропетровская облоасть (4446 станций общей мощностью 122 МВт), Тернопольская (2614 станций общей мощностью 74 МВт) и Киевская (2468 станций общей мощностью 54 МВт).