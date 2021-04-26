Глава Еврокомиссии предложила создать Африканский "зеленый" курс

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к созданию Африканского «зеленого» курса (African Green Deal), который, как и European Green Deal, станет, по ее словам, центральным элементом восстановления континента. Об этом сообщил Euractiv со ссылкой на ее выступление на форуме ЕС-Африка по «зеленым» инвестициям.

«Зеленый переход – это не просто необходимость в борьбе с изменением климата. Это величайшая экономическая возможность нашего времени, которая может быть двигателем восстановления как в Европе, так и в Африке», – подчеркнула Фон дер Ляйен.

По ее словам, возобновляемая энергия сейчас дешевле, чем большинство других источников энергии, и создает больше рабочих мест, отметив, что при «правильных инвестициях» она может стимулировать рост африканской промышленности.

Кроме того, глава Еврокомиссии заявила о совместной работе ЕС и Европейского инвестиционного банк (EIB), направленной на «покрытие риска зеленых инвестиций в Африке» с помощью частных инвесторов и правительств африканских стран.

Как сообщалось, в 2020 году EIB пообещал выделить 1 трлн евро инвестиций на поддержку Европейского «зеленого» курса.