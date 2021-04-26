Green Deal

12:35 26.04.2021

ДТЭК инвестировал 3 млрд грн в устойчивое развитие в 2020 году

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ДТЭК инвестировал 3 млрд грн в устойчивое развитие в 2020 году

В 2020 году компания ДТЭК инвестировала в устойчивое развитие 3 млрд грн. В частности, инвестиции были направлены на: социальные выплаты и льготы сотрудникам (1,5 млрд грн), охрану окружающей среды, без учета экологического налога (700 млн грн), охрану труда и промышленной безопасности (570 млн грн), социальное партнерство (160 млн грн), обучение сотрудников (91 млн грн). Об этом сообщила пресс-служба компании в пятницу.

«Для ДТЭК устойчивое развитие – это не модный слоган. Это часть нашей стратегии. В прошлом году ДТЭК принял стратегию, основанную на Целях устойчивого развития ООН, которая соответствует принципам ESG (Environmental, Social, Governance). В новой стратегии мы стремимся соответствовать интересам и ценностям общества. Для этого мы приняли 12 Целей устойчивого развития ООН и взяли на себя обязательства по достижению прогресса», – сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, инвестиции в устойчивое развитие – вклад ДТЭК как ответственного бизнеса в построение экономики страны и регионов, а также развития общества в целом.  

Отмечается, что устойчивое развитие – приоритет инвестиций ДТЭК. С момента своего основания компания инвестировала в это направление около 22 млрд грн.

Теги: #инвестиции #дтэк
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