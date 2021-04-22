Green Deal

20:23 22.04.2021

Бизнес призвал украинских политиков ускорить переговоры с ЕС по CBAM

2 мин читать
Бизнес призвал украинских политиков ускорить переговоры с ЕС по CBAM

Украине нужно действовать быстро в свете введения механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) в ЕС и максимально продуктивно использовать время, оставшееся до представления Еврокомиссией законопроекта о CBAM в июне 2021 года. Об этом заявил директор брюссельского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли Назар Бобицкий во время круглого стола «Если завтра Green Deal?», организованного агентством «Интерфакс-Украина» в четверг.

«Если мы начнем предметный диалог с Еврокомиссией после того как законопроект будет передан на рассмотрение Европарламента, то мы уже наполовину проиграли этот кейс. Это момент, когда поезд уже покинул остановку и набирает скорость», — отметил он.

Бобицкий также призвал украинскую сторону в переговорах по СBAM иметь «профессиональную смелость» выступить против и подвергать критике подход ЕС к введению механизма.

В то же время, по мнению замминистра энергетики Ярослава Демченкова, Украине никто не позволит «коптить при производстве стали, будучи под боком у ЕС». По его словам, ЕС будет применять только лишь более жесткую климатическую политику, и от подготовки украинской стороны к переговорам в рамках рабочей группы по CBAM зависит очень много.  

«К следующему раунду переговоров с ЕС мы сможем четко дать свое видение (позиции по СBAM – ред.)», — сказал замминистра.

Как сообщила Ольга Бойко, координатор Комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации, с этого года большинство украинских компаний относят Европейский «зеленый» курс к своим приоритетам. «А именно, возможность переориентировать свое производство в соответствии с новыми экологическими и экономическими условиями», — сказала Бойко.

Помимо этого, по ее словам, в Украине не хватает системных исследований, которые могли бы оценить влияние Green Deal и, в частности, CBAM на украинскую экономику.

Алексей Рябчин, советник вице-премьера Стефанишиной и министра Абрамовского, во время круглого стола подчеркнул, что в Кабмине определен круг лиц ответственных за Green Deal во главе с вице-премьером Стефанишиной, но ей непросто организовать процесс. 

«В Кабмине очень тяжело координировать эти процессы. К примеру, у Ольги Стефанишиной нет своего министерства, и координация происходит на уровне заместителей министерств, которые подчиняются своим министрам», — сказал Рябчин.

Кроме того, заместитель представителя Украины в ЕС Роман Андарак рассказал, что стратегия Green Deal становится в ряд с другими европейскими ценностями, и поэтому Украине стоит вести переговоры с ЕС по обновлению Соглашения об ассоциации с включением целей «Зеленого курса».

«Green Deal должен стать неотъемлемой часть повестки всех переговоров с ЕС в рамках Соглашения об ассоциации», — сказал Андарак.

Запись круглого стола доступна на YouTube-канале «Интерфакс-Украина» и портале Green Deal.

Теги: #ес #украина #cbam #green_deal
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:51 22.04.2021
Кулеба обсудил с главой МИД Канады дестабилизирующие действия России

Кулеба обсудил с главой МИД Канады дестабилизирующие действия России

19:03 22.04.2021
Нетаньяху выступил за расширение дружбы и сотрудничества с Украиной

Нетаньяху выступил за расширение дружбы и сотрудничества с Украиной

18:55 22.04.2021
Путин готов обсуждать с Зеленским двусторонние отношения в Москве, но для решения проблем Донбасса предложил ему встретиться с главами "ДНР" и "ЛНР"

Путин готов обсуждать с Зеленским двусторонние отношения в Москве, но для решения проблем Донбасса предложил ему встретиться с главами "ДНР" и "ЛНР"

18:29 22.04.2021
Цена ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины подскочила на новости об отводе войск РФ

Цена ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины подскочила на новости об отводе войск РФ

13:53 22.04.2021
Киев рассмотрит возможность увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией – совещание у Шмыгаля

Киев рассмотрит возможность увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией – совещание у Шмыгаля

12:46 22.04.2021
Украина в ответ на дискриминацию введет 35%-ю спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси

Украина в ответ на дискриминацию введет 35%-ю спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси

12:00 22.04.2021
Если завтра Green Deal?

Если завтра Green Deal?

08:35 22.04.2021
Три человека погибли в результате пожара в одноэтажном жилом доме в Волынской области

Три человека погибли в результате пожара в одноэтажном жилом доме в Волынской области

08:17 22.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 16 235 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 18 831 человек

В Украине за сутки зафиксировано 16 235 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 18 831 человек

07:59 22.04.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

Создание прозрачных и конкурентных энергорынков является основным условием интеграции Украины с European Green Deal - Витренко

ЕС принял план перехода к "зеленой" экономике

Госэнергоэффективности и Минэкоэнерго готовят законопроект по отмене налога на выбросы СО2 для биоэнергетических предприятий

Для Европы подготовили "Зеленый пакт"

ПОСЛЕДНЕЕ

Если завтра Green Deal?

НКРЭКУ утвердила зеленый тариф для ВЭС Eurocape мощностью 98 МВт

Законопроект о стимулировании добычи газа и материалов для производства аккумуляторов для ВИЭ зарегистрирован в Раде

Онлайн-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Если завтра Green Deal?"

Великобритания запланировала снизить выбросы СО2 на 78% к 2035 году

Как понимать CBAM

Общая стоимость произведенной "зеленой" э/э в Украине в 2021 г. увеличится на 32,5% − НКРЭКУ

ЕС закрепил цель по климатической нейтральности до 2050 года

ЕС расширил порядок оказания экономической помощи неблагополучным регионам

Солнечные электростанции в 2020г произвели в 2 раза больше э/э чем ветровые при превышении установленной мощности СЭС над ВЭС в 5 раз − УВЭА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА