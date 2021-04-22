Бизнес призвал украинских политиков ускорить переговоры с ЕС по CBAM

Украине нужно действовать быстро в свете введения механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) в ЕС и максимально продуктивно использовать время, оставшееся до представления Еврокомиссией законопроекта о CBAM в июне 2021 года. Об этом заявил директор брюссельского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли Назар Бобицкий во время круглого стола «Если завтра Green Deal?», организованного агентством «Интерфакс-Украина» в четверг.

«Если мы начнем предметный диалог с Еврокомиссией после того как законопроект будет передан на рассмотрение Европарламента, то мы уже наполовину проиграли этот кейс. Это момент, когда поезд уже покинул остановку и набирает скорость», — отметил он.

Бобицкий также призвал украинскую сторону в переговорах по СBAM иметь «профессиональную смелость» выступить против и подвергать критике подход ЕС к введению механизма.

В то же время, по мнению замминистра энергетики Ярослава Демченкова, Украине никто не позволит «коптить при производстве стали, будучи под боком у ЕС». По его словам, ЕС будет применять только лишь более жесткую климатическую политику, и от подготовки украинской стороны к переговорам в рамках рабочей группы по CBAM зависит очень много.

«К следующему раунду переговоров с ЕС мы сможем четко дать свое видение (позиции по СBAM – ред.)», — сказал замминистра.

Как сообщила Ольга Бойко, координатор Комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации, с этого года большинство украинских компаний относят Европейский «зеленый» курс к своим приоритетам. «А именно, возможность переориентировать свое производство в соответствии с новыми экологическими и экономическими условиями», — сказала Бойко.

Помимо этого, по ее словам, в Украине не хватает системных исследований, которые могли бы оценить влияние Green Deal и, в частности, CBAM на украинскую экономику.

Алексей Рябчин, советник вице-премьера Стефанишиной и министра Абрамовского, во время круглого стола подчеркнул, что в Кабмине определен круг лиц ответственных за Green Deal во главе с вице-премьером Стефанишиной, но ей непросто организовать процесс.

«В Кабмине очень тяжело координировать эти процессы. К примеру, у Ольги Стефанишиной нет своего министерства, и координация происходит на уровне заместителей министерств, которые подчиняются своим министрам», — сказал Рябчин.

Кроме того, заместитель представителя Украины в ЕС Роман Андарак рассказал, что стратегия Green Deal становится в ряд с другими европейскими ценностями, и поэтому Украине стоит вести переговоры с ЕС по обновлению Соглашения об ассоциации с включением целей «Зеленого курса».

«Green Deal должен стать неотъемлемой часть повестки всех переговоров с ЕС в рамках Соглашения об ассоциации», — сказал Андарак.

Запись круглого стола доступна на YouTube-канале «Интерфакс-Украина» и портале Green Deal.