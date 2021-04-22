Если завтра Green Deal?
В пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Украина» состоялась онлайн-конференция на тему «Если завтра Green Deal?». Насколько Украина готова к этим новым правилам игры ЕС – своего крупнейшего торгового партнера? Чем Украина может ответить и что предложить в рамках набирающего силу Европейского «зеленого» курса и в вопросе механизма углеродной корректировки импорта (CBAM), плана сокращения выбросов, водородной энергетики.
Участники:
- советник вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, советник министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Алексей Рябчин;
- заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков;
- заместитель представителя Украины в ЕС Роман Андарак;
- координатор Комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко;
- директор брюссельского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли Назар Бобицкий.