В пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Украина» состоялась онлайн-конференция на тему «Если завтра Green Deal?». Насколько Украина готова к этим новым правилам игры ЕС – своего крупнейшего торгового партнера? Чем Украина может ответить и что предложить в рамках набирающего силу Европейского «зеленого» курса и в вопросе механизма углеродной корректировки импорта (CBAM), плана сокращения выбросов, водородной энергетики.

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