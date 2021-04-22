Законопроект о стимулировании добычи газа и материалов для производства аккумуляторов для ВИЭ зарегистрирован в Раде

Законопроект №5390 о внесении изменений в некоторые законы относительно стимулирования развития ресурсной базы низкоуглеродной энергетики зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно информации на сайте парламента, его авторами стала группа народных депутатов от фракции "Слуга народа", в частности Олег Семинский, Александр Горобец, Евгений Пивоваров, а также представитель группы "Довира" Андрей Кит.

Исходя из пояснительной записки к законопроекту, Украина требует внесения изменений в действующую законодательную базу, которые бы стимулировали добычу сырья для создания систем накопления энергии, в частности лития, кобальта, никеля, а также их обогащение в Украине и производство конечных продуктов "аккумуляторного" класса.

По мнению авторов законопроекта, это является очень актуальным в условиях развития производства электроэнергии из возобновляемых источников, а также для обеспечения участия Украины в международных производственных цепочках с большой добавленной стоимостью в процессе создания инфраструктуры для аккумулирования электроэнергии, произведенной объектами возобновляемой энергетики (ВИЭ).

Они также считают, что стимулирование создания подобных объектов в Украине будет толчком и к производству батарей для электромобилей.

Вместе с тем, авторы документа высказали убежденность во временной актуальности для Украины увеличения производства электроэнергии на природном газе, отметив при этом, что пятилетняя правительственная программа увеличения добычи ресурса (до 2020 года) с основным акцентом на поддержку деятельности государственной компании "Укргазвыдобування" не привела к ожидаемому результату. В то же время они акцентировали на существенном увеличении добычи за этот период частными компаниями.

В этом контексте актуальным является вопрос уточнения отдельных положений законодательства с целью расширения доступа эффективных частных газодобывающих компаний к получению спецразрешений на пользование газоносными недрами исключительно на конкурентных засадах – через аукционы и открытые конкурсы на заключение соглашений о распределении продукции (СРП), отмечается в пояснительной записке.

Законопроектом, в частности, предлагается на законодательном уровне закрепить возможность получения сквозных спецразрешений на поиск и добычу углеродов, а также вносятся уточнения, характерные для особенностей поиска и разработки видов ископаемых и этапов создания товарной продукции. Помимо этого, корректируется перечень условий для заключения СРП и критерии оценки конкурсных заявлений.

Также предлагается передать от Кабмина соответствующей межведомственной комиссии полномочия самостоятельно принимать промежуточное решение о целесообразности СРП относительно уже переданного в пользование участка. При этом за Кабмином остается окончательное решение и согласование проекта СРП.

Со ссылкой на международную практику, авторы законопроекта также предусматривают возможность участия финансовых учреждений, инвестфондов и других финансово состоятельных компаний в качестве инвесторов-неоператоров в случае многостороннего соглашения.