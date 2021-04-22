Green Deal

13:56 22.04.2021

Законопроект о стимулировании добычи газа и материалов для производства аккумуляторов для ВИЭ зарегистрирован в Раде

2 мин читать
Законопроект о стимулировании добычи газа и материалов для производства аккумуляторов для ВИЭ зарегистрирован в Раде

Законопроект №5390 о внесении изменений в некоторые законы относительно стимулирования развития ресурсной базы низкоуглеродной энергетики зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно информации на сайте парламента, его авторами стала группа народных депутатов от фракции "Слуга народа", в частности Олег Семинский, Александр Горобец, Евгений Пивоваров, а также представитель группы "Довира" Андрей Кит.

Исходя из пояснительной записки к законопроекту, Украина требует внесения изменений в действующую законодательную базу, которые бы стимулировали добычу сырья для создания систем накопления энергии, в частности лития, кобальта, никеля, а также их обогащение в Украине и производство конечных продуктов "аккумуляторного" класса.

По мнению авторов законопроекта, это является очень актуальным в условиях развития производства электроэнергии из возобновляемых источников, а также для обеспечения участия Украины в международных производственных цепочках с большой добавленной стоимостью в процессе создания инфраструктуры для аккумулирования электроэнергии, произведенной объектами возобновляемой энергетики (ВИЭ).

Они также считают, что стимулирование создания подобных объектов в Украине будет толчком и к производству батарей для электромобилей.

Вместе с тем, авторы документа высказали убежденность во временной актуальности для Украины увеличения производства электроэнергии на природном газе, отметив при этом, что пятилетняя правительственная программа увеличения добычи ресурса (до 2020 года) с основным акцентом на поддержку деятельности государственной компании "Укргазвыдобування" не привела к ожидаемому результату. В то же время они акцентировали на существенном увеличении добычи за этот период частными компаниями.

В этом контексте актуальным является вопрос уточнения отдельных положений законодательства с целью расширения доступа эффективных частных газодобывающих компаний к получению спецразрешений на пользование газоносными недрами исключительно на конкурентных засадах – через аукционы и открытые конкурсы на заключение соглашений о распределении продукции (СРП), отмечается в пояснительной записке.

Законопроектом, в частности, предлагается на законодательном уровне закрепить возможность получения сквозных спецразрешений на поиск и добычу углеродов, а также вносятся уточнения, характерные для особенностей поиска и разработки видов ископаемых и этапов создания товарной продукции. Помимо этого, корректируется перечень условий для заключения СРП и критерии оценки конкурсных заявлений.

Также предлагается передать от Кабмина соответствующей межведомственной комиссии полномочия самостоятельно принимать промежуточное решение о целесообразности СРП относительно уже переданного в пользование участка. При этом за Кабмином остается окончательное решение и согласование проекта СРП.

Со ссылкой на международную практику, авторы законопроекта также предусматривают возможность участия финансовых учреждений, инвестфондов и других финансово состоятельных компаний в качестве инвесторов-неоператоров в случае многостороннего соглашения.

Теги: #законопроект #виэ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:33 22.04.2021
Зеленский внес в парламент законопроект об изменениях в Кодексе административного судопроизводства

Зеленский внес в парламент законопроект об изменениях в Кодексе административного судопроизводства

14:33 21.04.2021
Общая стоимость произведенной "зеленой" э/э в Украине в 2021 г. увеличится на 32,5% − НКРЭКУ

Общая стоимость произведенной "зеленой" э/э в Украине в 2021 г. увеличится на 32,5% − НКРЭКУ

15:29 20.04.2021
Солнечные электростанции в 2020г произвели в 2 раза больше э/э чем ветровые при превышении установленной мощности СЭС над ВЭС в 5 раз − УВЭА

Солнечные электростанции в 2020г произвели в 2 раза больше э/э чем ветровые при превышении установленной мощности СЭС над ВЭС в 5 раз − УВЭА

13:52 20.04.2021
Минэнерго считает целесообразным устранить перекос в структуре ВИЭ в Украине путем преимущественного развития ветро- и биоэнергетики

Минэнерго считает целесообразным устранить перекос в структуре ВИЭ в Украине путем преимущественного развития ветро- и биоэнергетики

10:45 19.04.2021
НБУ доработает законопроект об усовершенствовании корпоративного управления в банках - глава Нацбанка

НБУ доработает законопроект об усовершенствовании корпоративного управления в банках - глава Нацбанка

12:46 16.04.2021
Депутатское объединение по развитию ВИЭ присоединилось к призывам отменить price cap на рынке э/э

Депутатское объединение по развитию ВИЭ присоединилось к призывам отменить price cap на рынке э/э

10:04 16.04.2021
Рада одобрила в первом чтении новую редакцию законопроекта о "Дия.City"

Рада одобрила в первом чтении новую редакцию законопроекта о "Дия.City"

01:44 16.04.2021
В ЦПК прокомментировали принятие Радой законопроекта о лишении свободы за недостоверное декларирование

В ЦПК прокомментировали принятие Радой законопроекта о лишении свободы за недостоверное декларирование

20:10 15.04.2021
Зеленский анонсировал разработку законопроекта об ограничении влияния олигархов в Украине

Зеленский анонсировал разработку законопроекта об ограничении влияния олигархов в Украине

19:02 14.04.2021
"ГарПок" реализовал все предложенные 130 тыс. МВт-ч "зеленой" э/э на май с превышением цены от 8,5% до 30%

"ГарПок" реализовал все предложенные 130 тыс. МВт-ч "зеленой" э/э на май с превышением цены от 8,5% до 30%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

Создание прозрачных и конкурентных энергорынков является основным условием интеграции Украины с European Green Deal - Витренко

ЕС принял план перехода к "зеленой" экономике

Госэнергоэффективности и Минэкоэнерго готовят законопроект по отмене налога на выбросы СО2 для биоэнергетических предприятий

Для Европы подготовили "Зеленый пакт"

ПОСЛЕДНЕЕ

Онлайн-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Если завтра Green Deal?"

Великобритания запланировала снизить выбросы СО2 на 78% к 2035 году

Как понимать CBAM

ЕС закрепил цель по климатической нейтральности до 2050 года

ЕС расширил порядок оказания экономической помощи неблагополучным регионам

Украинский агросектор и Green Deal – сложная пара

Си Цзиньпин раскритиковал CBAM в разговоре с Меркель и Макроном – СМИ

Посол Великобритании и министр экологии Украины обсудили развитие "зеленой" экономики

НБУ и IFC подписали договор о сотрудничестве для развития "зеленого" финансирования в Украине

Россия планирует зарабатывать на экспорте водорода до $100 млрд в год – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА