Green Deal

14:33 21.04.2021

Общая стоимость произведенной "зеленой" э/э в Украине в 2021 г. увеличится на 32,5% − НКРЭКУ

2 мин читать
Общая стоимость произведенной "зеленой" э/э в Украине в 2021 г. увеличится на 32,5% − НКРЭКУ

Общая стоимость электроэнергии, которая будет произведена установками на возобновляемых источниках электроэнергии (ВИЭ) в Украине в 2021 году, может составить 53 млрд грн, что превысит аналогичный прошлогодний показатель на 32,5% (40 млрд грн).

Об этом сообщается в презентации Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), представленной на конференции "Переход от "зеленого тарифа" к рыночным условиям" в среду.

Расчеты НКРЭКУ основаны на показателях энергетического баланса на 2021 год Министерства энергетики, согласно которым производство э/э альтернативными источниками в этом году составит 13 350 млрд кВт-ч, что на 19,6% больше, чем в 2020 году (11 154 млрд кВт-ч).

Прогнозный объем годового производства "зеленой" э/э в 2021 году учитывает мощность новых ВИЭ, которые планируется подключить к энергосистеме до конца года.

Средневзвешенный "зеленый" тариф в Украине в 2021 году составит 382,12 грн/МВт-ч и будет на 4,5% ниже, чем в 2020 году (399,89 грн/МВт-ч), и, соответственно, на 13,6% и 24,7% ниже, чем в 2019-м (442,09 грн/МВт-ч) и в 2018-м (506,97 грн/МВт-ч).

Согласно планам НКРЭКУ и Минэнерго, в 2021 году электроэнергия ВИЭ общей стоимостью 53,032 млрд грн должна быть оплачена посредством привлечения 21,639 млрд грн из тарифа на передачу э/э НЭК "Укрэнерго", еще 17,355 млрд грн должны быть получены за счет продажи "зеленой" э/э на рынке "на сутки вперед" госпредприятием "Гарантированный покупатель", и еще 11,550 млрд грн энергетики ожидают получить в качестве 20%-ной компенсации стоимости "зеленой" э/э из госбюджета.

Стоимость принудительных диспетчерских ограничений ВИЭ в 2021 году в общем товарном отпуске "зеленой" генерации прогнозируется на уровне 2,468 млрд грн.

По данным НКРЭКУ, в 2020 году общая доля ВИЭ-генерации в общей структуре произведенной в Украине э/э составила 7,3% (без крупных ГЭС), при этом доля СЭС − 4,3%, ВЭС – 2,3%.

Теги: #виэ #стоимость
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:29 20.04.2021
Солнечные электростанции в 2020г произвели в 2 раза больше э/э чем ветровые при превышении установленной мощности СЭС над ВЭС в 5 раз − УВЭА

Солнечные электростанции в 2020г произвели в 2 раза больше э/э чем ветровые при превышении установленной мощности СЭС над ВЭС в 5 раз − УВЭА

13:52 20.04.2021
Минэнерго считает целесообразным устранить перекос в структуре ВИЭ в Украине путем преимущественного развития ветро- и биоэнергетики

Минэнерго считает целесообразным устранить перекос в структуре ВИЭ в Украине путем преимущественного развития ветро- и биоэнергетики

12:46 16.04.2021
Депутатское объединение по развитию ВИЭ присоединилось к призывам отменить price cap на рынке э/э

Депутатское объединение по развитию ВИЭ присоединилось к призывам отменить price cap на рынке э/э

19:02 14.04.2021
"ГарПок" реализовал все предложенные 130 тыс. МВт-ч "зеленой" э/э на май с превышением цены от 8,5% до 30%

"ГарПок" реализовал все предложенные 130 тыс. МВт-ч "зеленой" э/э на май с превышением цены от 8,5% до 30%

14:22 14.04.2021
Кабмин в очередной раз поручит Минэнерго найти механизмы урегулирования ситуации с ВИЭ – Шмыгаль

Кабмин в очередной раз поручит Минэнерго найти механизмы урегулирования ситуации с ВИЭ – Шмыгаль

18:50 13.04.2021
ВИЭ-генерация в Украине продолжает наращивать производство э/э на фоне сокращения энергопотребления в стране

ВИЭ-генерация в Украине продолжает наращивать производство э/э на фоне сокращения энергопотребления в стране

20:06 08.04.2021
Приход катарской Nebras Power на украинский рынок ВИЭ обусловило доверие к партнерам и поддержка проекта президентом Украины – глава УВЭА

Приход катарской Nebras Power на украинский рынок ВИЭ обусловило доверие к партнерам и поддержка проекта президентом Украины – глава УВЭА

15:31 06.04.2021
"Укрэнерго" призывает ВИЭ-генерацию подключаться к системе управления ограничениями для получения компенсаций за принудительные ограничения

"Укрэнерго" призывает ВИЭ-генерацию подключаться к системе управления ограничениями для получения компенсаций за принудительные ограничения

14:13 06.04.2021
Консорциум UDP Renewables и Nebras Power намерен инвестировать в "зеленую" энергетику в 2021-2022 годах около $250 млн

Консорциум UDP Renewables и Nebras Power намерен инвестировать в "зеленую" энергетику в 2021-2022 годах около $250 млн

13:50 06.04.2021
UDP Renewables и катарская Nebras Power подписали соглашение об инвестировании в ВИЭ-генерацию

UDP Renewables и катарская Nebras Power подписали соглашение об инвестировании в ВИЭ-генерацию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

Создание прозрачных и конкурентных энергорынков является основным условием интеграции Украины с European Green Deal - Витренко

ЕС принял план перехода к "зеленой" экономике

Госэнергоэффективности и Минэкоэнерго готовят законопроект по отмене налога на выбросы СО2 для биоэнергетических предприятий

Для Европы подготовили "Зеленый пакт"

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС закрепил цель по климатической нейтральности до 2050 года

ЕС расширил порядок оказания экономической помощи неблагополучным регионам

Украинский агросектор и Green Deal – сложная пара

Си Цзиньпин раскритиковал CBAM в разговоре с Меркель и Макроном – СМИ

Посол Великобритании и министр экологии Украины обсудили развитие "зеленой" экономики

НБУ и IFC подписали договор о сотрудничестве для развития "зеленого" финансирования в Украине

Россия планирует зарабатывать на экспорте водорода до $100 млрд в год – СМИ

Кабмин может утвердить проект НОВ2 в начале лета – Абрамовский

Минэкономики и "ArcelorMittal Кривой Рог" подписали меморандум о $1 млрд инвестиций в экомодернизацию предприятия

Классификация "зеленых" инвестпроектов в ЕС под угрозой – советник Еврокомиссии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА