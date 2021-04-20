ЕС расширил порядок оказания экономической помощи неблагополучным регионам

Европейская комиссия ввела новые руководящие принципы оказания государственной помощи для регионов, которые устанавливают правила, в соответствии с которыми страны Евросоюза могут предоставлять помощь компаниям для поддержки экономического развития неблагополучных регионов, гарантируя равные условия на уровне ЕС. Новые принципы вступят в силу 1 января 2022 года и отразят основные направления Green Deal, а также промышленной и цифровой стратегий, сообщила пресс-служба Еврокомиссии в понедельник.

«Мы расширили возможности для государств-членов поддерживать регионы, сталкивающиеся с проблемами переходного периода или структурными проблемами, такими как депопуляция, с тем чтобы руководящие принципы в полной мере способствовали переходу к «зеленым» и цифровым технологиям, обеспечивая при этом равные условия для государств-членов», – заявила вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

Среди новых принципов — увеличение общего охвата региональной помощью до 48% населения ЕС (ранее речь шла о 47%), увеличение льгот для малого и среднего предпринимательства, для отдаленных регионов, приграничных и неблагополучных районов, а также территорий, подвергающихся депопуляции. В целом структура помощи упрощена, а терминология стала более четкой. Новые пункты региональной помощи будут действовать в период с 2022 по 2027 год, а промежуточный контроль запланирован на 2023 год.

Ожидается, что государства ЕС могут быть легко переквалифицированы из «неопределенных территорий» в так называемые территории «правильного перехода» к устойчивому развитию. Также предусматривается увеличение помощи и дополнительное стимулирование инвестиций в неблагополучные районы в рамках Green Deal и цифровой трансформации.

У государств-членов есть время до вступления в силу руководящих принципов для подготовки своих региональных документов, обосновывающих получение помощи, о которых следует уведомить Брюссель.