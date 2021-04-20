Green Deal

17:21 20.04.2021

ЕС расширил порядок оказания экономической помощи неблагополучным регионам

2 мин читать
ЕС расширил порядок оказания экономической помощи неблагополучным регионам

Европейская комиссия ввела новые руководящие принципы оказания государственной помощи для регионов, которые устанавливают правила, в соответствии с которыми страны Евросоюза могут предоставлять помощь компаниям для поддержки экономического развития неблагополучных регионов, гарантируя равные условия на уровне ЕС. Новые принципы вступят в силу 1 января 2022 года и отразят основные направления Green Deal, а также промышленной и цифровой стратегий, сообщила пресс-служба Еврокомиссии в понедельник.

«Мы расширили возможности для государств-членов поддерживать регионы, сталкивающиеся с проблемами переходного периода или структурными проблемами, такими как депопуляция, с тем чтобы руководящие принципы в полной мере способствовали переходу к «зеленым» и цифровым технологиям, обеспечивая при этом равные условия для государств-членов», – заявила вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

Среди новых принципов — увеличение общего охвата региональной помощью до 48% населения ЕС (ранее речь шла о 47%), увеличение льгот для малого и среднего предпринимательства, для отдаленных регионов, приграничных и неблагополучных районов, а также территорий, подвергающихся депопуляции. В целом структура помощи упрощена, а терминология стала более четкой. Новые пункты региональной помощи будут действовать в период с 2022 по 2027 год, а промежуточный контроль запланирован на 2023 год.

Ожидается, что государства ЕС могут быть легко переквалифицированы из «неопределенных территорий» в так называемые территории «правильного перехода» к устойчивому развитию. Также предусматривается увеличение помощи и дополнительное стимулирование инвестиций в неблагополучные районы в рамках Green Deal и цифровой трансформации.

У государств-членов есть время до вступления в силу руководящих принципов для подготовки своих региональных документов, обосновывающих получение помощи, о которых следует уведомить Брюссель.

Теги: #ес #green_deal #госпомощь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:24 20.04.2021
Предприниматели из вышедших из "красных" зон регионов также могут претендовать на помощь по 8 тыс. грн - замминистра

Предприниматели из вышедших из "красных" зон регионов также могут претендовать на помощь по 8 тыс. грн - замминистра

16:39 20.04.2021
Прага просит партнеров по ЕС и НАТО в знак солидарности с ней высылать российских дипломатов - СМИ

Прага просит партнеров по ЕС и НАТО в знак солидарности с ней высылать российских дипломатов - СМИ

16:35 20.04.2021
Кулеба заявил, что в ЕС нет консенсуса относительно введения новых секторальных санкций против РФ

Кулеба заявил, что в ЕС нет консенсуса относительно введения новых секторальных санкций против РФ

15:40 20.04.2021
В ЕС выразили обеспокоенность закрытием морской территории РФ в ряде районов Черного моря

В ЕС выразили обеспокоенность закрытием морской территории РФ в ряде районов Черного моря

09:07 20.04.2021
Порошенко обсудил с послами G7 и Евросоюза вопросы безопасности и противодействие пандемии коронавируса

Порошенко обсудил с послами G7 и Евросоюза вопросы безопасности и противодействие пандемии коронавируса

08:44 20.04.2021
В ЕС считают "обоснованными" подозрения в причастности России к взрыву склада боеприпасов в Чехии

В ЕС считают "обоснованными" подозрения в причастности России к взрыву склада боеприпасов в Чехии

22:00 19.04.2021
Украинский агросектор и Green Deal – сложная пара

Украинский агросектор и Green Deal – сложная пара

19:30 19.04.2021
ЕС ввел санкции против 10 физических лиц и двух компаний в Мьянме

ЕС ввел санкции против 10 физических лиц и двух компаний в Мьянме

17:46 19.04.2021
Кулеба на заседании Совета по иностранным делам ЕС призвал ввести секторальные санкции против РФ

Кулеба на заседании Совета по иностранным делам ЕС призвал ввести секторальные санкции против РФ

15:05 19.04.2021
ЕС получит еще 100 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19

ЕС получит еще 100 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

Создание прозрачных и конкурентных энергорынков является основным условием интеграции Украины с European Green Deal - Витренко

ЕС принял план перехода к "зеленой" экономике

Госэнергоэффективности и Минэкоэнерго готовят законопроект по отмене налога на выбросы СО2 для биоэнергетических предприятий

Для Европы подготовили "Зеленый пакт"

ПОСЛЕДНЕЕ

Солнечные электростанции в 2020г произвели в 2 раза больше э/э чем ветровые при превышении установленной мощности СЭС над ВЭС в 5 раз − УВЭА

Минэнерго считает целесообразным устранить перекос в структуре ВИЭ в Украине путем преимущественного развития ветро- и биоэнергетики

Си Цзиньпин раскритиковал CBAM в разговоре с Меркель и Макроном – СМИ

Посол Великобритании и министр экологии Украины обсудили развитие "зеленой" экономики

НБУ и IFC подписали договор о сотрудничестве для развития "зеленого" финансирования в Украине

Россия планирует зарабатывать на экспорте водорода до $100 млрд в год – СМИ

Кабмин может утвердить проект НОВ2 в начале лета – Абрамовский

Минэкономики и "ArcelorMittal Кривой Рог" подписали меморандум о $1 млрд инвестиций в экомодернизацию предприятия

Кабмин в очередной раз поручит Минэнерго найти механизмы урегулирования ситуации с ВИЭ – Шмыгаль

Классификация "зеленых" инвестпроектов в ЕС под угрозой – советник Еврокомиссии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА