Онлайн-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Если завтра Green Deal?"

В четверг, 22 апреля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется дебютная онлайн-конференция в рамках проекта Green Deal на тему "Если завтра Green Deal?". Насколько Украина готова к этим новым правилам игры ЕС – своего крупнейшего торгового партнера? Чем Украина может ответить и что предложить в рамках набирающего силу Европейского "зеленого" курса и в вопросе механизма углеродной корректировки импорта (CBAM), плана сокращения выбросов, новых технологий.

Участники: советник вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, советник министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Алексей Рябчин; заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков; глава подкомитета по вопросам изменения климата и охраны атмосферного воздуха Комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко; заместитель представителя Украины в ЕС Роман Андарак; координатор Комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко; директор брюссельского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли Назар Бобицкий. Задать вопрос участникам дискуссии можно по электронной почте по электронной почте shestak@interfax.kiev.ua до 18.00 21 апреля 2021 года.

Видеозапись круглого стола будет доступна на сайте и на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина"

На время действия введенных ограничительных мер в связи с пандемией Covid-19 в Киеве в пресс-центре агентства не допускается присутствие представителей СМИ, в зале присутствуют только выступающие участники.