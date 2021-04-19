Green Deal

17:27 19.04.2021

Си Цзиньпин раскритиковал CBAM в разговоре с Меркель и Макроном – СМИ

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Си Цзиньпин раскритиковал CBAM в разговоре с Меркель и Макроном – СМИ

Генеральный секретарь КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель раскритиковал планы Евросоюза по внедрению механизма углеродной корректировки импорта (CBAM), сообщил китайский государственный телевещатель CCTV в прошедшую пятницу, передает France 24.

«Борьба с изменением климата – общая ответственность… Она (борьба) не должна превращаться в геополитическую разменную карту и использоваться для нападок на другие страны или наложения торговых барьеров», – сказал китайский лидер Макрону и Меркель.

СBAM призван стать одним из ключевых элементов стратегии ЕС по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

Как сообщается, Си также призвал развитые страны «показать пример в сокращении выбросов» и помочь более бедным странам справиться с последствиями климатического кризиса путем обмена технологиями и увеличения финансирования «зеленых» проектов.

В прошлом году Китай объявил о планах по достижению пика выбросов углерода до 2030 года и намерении стать углеродно-нейтральной страной к 2060 году.

По словам Си, переход от пика выбросов СО2 к углеродной нейтральности через три десятилетия будет «тяжелой битвой».

Заявления китайского лидера прозвучали в момент, когда в Шанхай приехал Джон Керри, спецпосланник США по климату. Согласно сообщению госдепартамента США, американская и китайская стороны согласились сотрудничать ради климата, приняв совместное заявление по итогам встречи в Шанхае.

«США и Китай привержены сотрудничеству друг с другом и с остальными странами в преодолении климатического кризиса, который необходимо урегулировать со всей серьезностью и безотлагательностью», — сообщили в Госдепе в субботу.

На долю двух стран, согласно данным Global Carbon Atlas, приходится 42,5% мировых выбросов CO2. Вашингтон и Пекин взяли на себя обязательство сдерживать рост температуры на планете на уровне 1,5 градуса.

22 и 23 апреля по инициативе США пройдет онлайн-саммит по климату. На него американский президент Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров, в том числе Си Цзиньпина и Владимира Путина.

Теги: #цзиньпин
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