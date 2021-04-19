Green Deal

10:21 19.04.2021

Посол Великобритании и министр экологии Украины обсудили развитие "зеленой" экономики

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Посол Великобритании и министр экологии Украины обсудили развитие "зеленой" экономики

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в ходе встречи обсудили планы правительства Украины по развитию "зеленой" экономики и ценность британского опыта в этой области.

"Недавно посол Великобритании Мелинда Симмонс провела встречу с министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским. Они обсудили: преданность Украины делу борьбы с изменением климата, в частности посредством второй редакции национально определенных взносов в соответствии с Парижским соглашением; важность межгосударственного подхода в вопросах сохранения климата; планы правительства Украины по развитию "зеленой" экономики и ценность британского опыта в этой области", - сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Facebook.

Также посол и министр обсудили подготовку и ожидания от конференции ООН по изменению климата (COP26)

"Согласно Парижскому соглашению, каждая страна-участник должна делать последовательные национально определенные взносы, то есть внедрять внутренние меры для смягчения изменений климата для достижения целей соглашения. Украина как одна из первых стран, поставивших подпись под этим соглашением, играет важную роль в этом процессе", - подчеркнули в посольстве.

Теги: #абрамовский #симмонс
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