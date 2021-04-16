Green Deal

12:02 16.04.2021

НБУ и IFC подписали договор о сотрудничестве для развития "зеленого" финансирования в Украине

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НБУ и IFC подписали договор о сотрудничестве для развития "зеленого" финансирования в Украине

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко и руководитель регионального офиса Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар в пятицу подписали договор о сотрудничестве для создания системы "зеленого" финансирования в Украине.

"Мы ожидаем, что это (подписание договора – ИФ) приведет к положительным результатам для всех участников сектора, включая финучреждения, которые смогут расширять свой бизнес, выводить на рынок новые "зеленые" продукты и применять методы ESG, предприятия, которые выиграют от финресурсов, соответствующих их потребностям, и народ Украины, который выиграет, когда мы достигнем наших климатических целей", – сказал Пеллмар в ходе трансляции в пятницу.

Теги: #ifc #нбу #зеленое_финансирование
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