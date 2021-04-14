Кабмин в очередной раз поручит Минэнерго найти механизмы урегулирования ситуации с ВИЭ – Шмыгаль

Кабинет министров даст дополнительные поручения Министерству энергетики с целью выработки механизмов разрешения проблемных вопросов развития возобновляемой энергетики в Украине и выполнения меморандума с инвесторами в ВИЭ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина в среду.

"Сделаем еще поручения, проведем соответствующие совещания. Мы и так уделяем много внимания этому вопросу, будем еще больше", – сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос народного депутата Алексея Гончаренко (фракция "Евросолидарность") о перспективах выполнения взятых правительством обязательств перед ВИЭ, в частности, по отплате "зеленой" э/э.

При этом премьер-министр напомнил, что Минэнерго ранее было поручено разработать механизмы урегулирования ситуации.

Он также подчеркнул, что вопросы развития возобновляемой энергетики рассматриваются на всех встречах правительства с международными партнерами Украины.

Как сообщалось, по последним данным на 2 апреля, уровень расчетов госпредприятия "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") за "зеленую" электроэнергию 2020 года достиг 63% Исходя из данных ГП, ему еще предстоит оплатить немногим более 18 млрд грн за прошлый год.

Уровень расчетов "ГарПока" за первые три месяца 2021 года составил от 87% в марте до 93% в январе, достигнув 90% в феврале.