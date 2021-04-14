Green Deal

12:58 14.04.2021

Классификация "зеленых" инвестпроектов в ЕС под угрозой – советник Еврокомиссии

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Классификация "зеленых" инвестпроектов в ЕС под угрозой – советник Еврокомиссии

Глава группы из 67 советников Еврокомиссии по «зеленому» финансированию Натан Фабиан призвал еврокомиссаров, ответственных за подготовку европейской классификации «зеленых» инвестпроектов, не поддаваться политическому давлению, чтобы не подорвать репутацию документа.

«Отклонение от экологически обоснованных параметров в рамках классификации, выходящее за пределы научной аргументации, создает существенные риски для достижения ее цели и подрывает доверие к документу в целом», – говорится в коллективном письме, направленном Фабианом вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскис и обнародованном в понедельник, сообщил Euractiv.

21 апреля Евросоюз намерен презентовать первую часть классификации устойчивого финансирования. Она будет представлять собой список видов экономической деятельности, относящихся к «зеленым» и устойчивым. В Европе надеются, что с 2022 года ею будут руководствоваться инвесторы при выборе инвестпроектов в рамках стратегии ЕC по достижению климатической нейтральности к 2050 году.

Согласно Euractiv, эта классификация стала предметом лоббирования и споров между государствами-членами, которые расходятся во мнении относительно того, заслуживают ли природный газ, биоэнергетика и лесное хозяйство «зеленой» маркировки.

Ранее в комментарии Reuters Фабиан также отметил, что политические переговоры насчет классификации, похоже, отошли от научно обоснованного подхода, ставя под сомнение первоначальную цель документа «либо из-за недоразумения, либо намеренно».

Вместе с тем в письме подчеркивается, что неверное толкование классификации привело к оказанию давления на ее разработку.

«Мы полагаем, что одним из следствий этого подхода стало недоразумение относительно того, будто то, что не определено классификацией как «вносящее существенный вклад в экологию», не является устойчивым. Это не обязательно так. Такое недоразумение явно приводит к необходимости изменить критерии «существенного вклада», например, в энергетике, лесном и сельском хозяйстве, что при этом ставит под угрозу первоначальную цель классификации», – сказано в письме.

Теги: #еврокомиссия #инвестпроекты #письмо
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