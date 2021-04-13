ВИЭ-генерация в Украине продолжает наращивать производство э/э на фоне сокращения энергопотребления в стране

Украинские производители электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в период с 5 по 11 апреля произвели 222,6 млн кВт-ч, что на 17,2% больше предыдущей недели, в то время как потребление электроэнергии в стране снизилось на 0,9% − до 2,86 млрд кВт-ч.

Согласно оперативным данным ЧАО "НЭК "Укрэнерго", 5-11 апреля среднесуточное электропотребление в рабочие дни относительно предыдущей недели уменьшилось на 0,4% (до 416 млн кВт-ч), а в выходные - на 2,2% (до 387,4 млрд кВт-ч).

"Укрэнерго" с целью сбалансирования энергосистемы в условиях профицита в субботу-воскресенье 10 и 11 апреля отдавало диспетчерские команды на разгрузку ВИЭ суммарной мощностью за двое суток 4,341 ГВт.

"Одной из основных причин для этого стало уменьшение потребления электроэнергии в течение указанных выходных на 2,2% вследствие сезонного потепления (с + 5°С на выходных предыдущей недели до 8,8°С с 10-11 апреля", − говорится в сообщении на сайте "Укрэнерго" во вторник.

По информации НЭК, из-за потепления также значительно выросли объемы производства электроэнергии СЭС и ВЭС в дневные часы, на которые приходится "провал" потребления. Например, 10 апреля в 10:00 мощность ВИЭ составила 2,8 ГВт, тогда как в будние дни на той же неделе - 1,3 ГВт, а в предыдущую субботу 3 апреля - 2,1 ГВт.

"Для балансировки энергосистемы в периоды пониженного потребления и одновременно интенсивной генерации на СЭС и ВЭС 10-11 апреля диспетчерским центром НЭК "Укрэнерго" были отданы все возможные команды на разгрузку, в том числе по заявкам производителей в пределах балансирующего рынка, и использованы все доступные резервы, кроме производителей с ВИЭ. Также были исчерпаны все возможности для увеличения потребления путем работы ГАЭС в насосном режиме, предельные объемы импорта в ОЭС Украины был снижены до "0", − пояснили в "Укрэнерго".

В то же время принятых мер оказалось недостаточно, поэтому диспетчеры отдали команды на разгрузку ВИЭ 10 апреля с 9:50 до 17:43 – мощностью 2,279 ГВт, и 11 апреля с 4:58 до 17:46 часов – 2,062 ГВт.

В то же время ТЭС и АЭС в период с 5 по 11 апреля сократили свое производство, по сравнению с предыдущей неделей на 5,3% − до 533 млн кВт-ч и на 2,7% − до 1654 млн кВт-ч соответственно. Уменьшение производства ТЭС связано со снижением потребления в течение недели. Причиной снижения генерации АЭС стала разгрузка энергоблока №6 Запорожской АЭС и №1 Хмельницкой АЭС в конце прошлой недели до уровня 70% и 71% от номинальной мощности соответственно.