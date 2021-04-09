Биоэнергетические предприятия на твердом биотопливе могут освободить от налога на СО2 – законопроект

Предприятия биоэнергетической отрасли планируют избавить от уплаты налога на выбросы СО2 при сжигании твердого биотоплива, свидетельствует обнародованный на сайте Министерства энергетики Украины законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

Проектом закона предусматривается внести изменения в Налоговый кодекс Украины и установить нулевую ставку налога на выбросы СО2, образующиеся при сжигании твердого биотоплива установками, использующими его как единственный вид топлива и внесенными в реестр установок, говорится в пояснительной записке к проекту, разработанному Минэнерго, Госэнергоэффективности и Биоэнергетической ассоциацией Украины.

В ней указывается, что сейчас субъекты хозяйствования, сжигающие биотопливо, платят налог на выбросы двуокиси углерода в размере 10 грн за тонну наравне с другими предприятиями, использующими, в частности, ископаемое топливо, и это не отвечает международной практике, согласно которой биопредприятия считаются СО2-нейтральными.

Вместе с тем, в общегосударственных объемах выбросов парниковых газов выбросы от сжигания битоплива составляют около 2%, что несущественно влияет на общее наполнение госбюджет. Согласно приведенным в записке данным, в 2019 году размер эконалога на выбросы СО2 составил 952 млн грн, из которых биоэнергетические предприятия уплатили около 18 млн грн.

В то же время, по мнению авторов законопроекта, освобождение биоэнергетических предприятий от налогообложения на выбросы СО2 будет способствовать производству энергии из биотоплива и, как результат, – дальнейшему замещению им природного газа, угля, торфа.

Относительно создания и ведения реестра биоустановок, то, согласно законопроекту, его будет вести Госэнергоэффективности. Сам реестр будет представлять собой электронную информационную систему, обеспечивающую сбор, накапливание и учет ведомостей об установках, использующих исключительно твердое биотопливо.

Как сообщалось, в начале текущего года глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины (БАУ) Георгий Гелетуха отмечал, что законодательные барьеры для биоэнергетики ставят под угрозу реализацию Украиной Европейского зеленого курса.

По его словам, биоэнергетика уже сегодня нуждается, по крайней мере, почти в 10 законах, необходимых для ее развития, в частности по отмене налога на СО2 для биоэнергетики, производству и использованию биометана, поддержке развития энергетических плантаций.