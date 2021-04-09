Green Deal

11:47 09.04.2021

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

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Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

Украина ведет переговоры с международными партнерами и финансовыми организациями о формировании международного фонда "зеленой" трансформации страны, сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Международный фонд "зеленой" трансформации для Украины будет ускорять экологические процессы в нашей стране через стимулирование бизнеса и предоставление ему доступа к соответствующим финансовым ресурсам", – отметила она.

Стефанишина уточнила, что этот вопрос обсуждался на прошедшем недавно Немецко-украинском экономическом форуме.

Вице-премьер указала, что на переговорах с Евросоюзом Украина отстаивает позицию, что соблюдение ею высокого уровня амбиций и динамики внедрения инновационных решений в рамках "Зеленого курса" зависит от финансовой поддержки ЕС. "Непропорциональность доступа к финансовым ресурсам искажает конкуренцию на европейском рынке, и это является предметом нашего диалога с Евросоюзом", – заявила Стефанишина.

В то же время она отметила, что некоторые "зеленые" проекты будут нуждаться в финансировании из госбюджета. В частности, если речь идет о справедливой трансформации угольных регионов или экомодернизации украинских государственных компаний.

Вице-премьер напомнила, что государство уже сейчас финансирует ряд важных экологических инициатив, в частности, работу Фонда энергоэффективности и программу "теплые кредиты", а также оказывает поддержку в виде стимулирования "зеленых" закупок, приоритизации национальных производств, предоставления льгот на электрокары, "зеленый" тариф и "зеленую" металлургию.

Теги: #стефанишина #зеленая_энергетика #фонд
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