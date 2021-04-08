Водородная стратегия ЕС предполагает сотрудничество с Украиной и Марокко – еврокомиссар

Стратегия ЕС по развитию водородной энергетики в рамках Green Deal предполагает сотрудничество, прежде всего, с соседями в регионе, начиная с Марокко и Украины.

«Наша стратегия затрагивает возможности сотрудничества в регионе, начиная с наших соседей, в частности Марокко и Украины, в разработке проектов и поддержке трансграничной торговли», - заявила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, выступая на конференции по водороду в среду.

Симсон также отметила, что в сфере водородной энергетики есть широкие возможности для кооперации на глобальном уровне.

«Мы являемся давними партнерами с США и Японией. Япония взялась за осуществление одной из самых амбициозных исследовательских программ в цепочке создания стоимости водорода», — сказала комиссар.

Кроме того, она рассказала о мерах по реализации водородной стратегии ЕС. Для этого, по ее словам, потребуется: создать инфраструктуру для транспортировки и хранения водорода, производить больше возобновляемой энергии, разработать схему сертификации, определить рыночные правила и внедрить механизмы поддержки углеродоемких секторов экономики для стимулирования использования водорода.

При этом, по мнению Симсон, необходимо наличие инвестиционной программы.

«На уровне ЕС мы ожидаем инвестиции в размере 320-460 млрд евро к 2030 году. Они включают: до 42 млрд евро инвестиций в электролизеры, до 340 млрд – в ВИЭ-генерацию и до 65 млрд инвестиций в транспортировку, распределение, хранение и заправку», — заявила Симсон.

Еврокомиссия в 2020 году утвердила Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы до 2050 года, в которой Украина определена приоритетным партнером благодаря ее потенциалу производства «зеленого» водорода и имеющейся инфраструктуры, соединенной с ЕС.

Евросоюз также создал Европейский альянс чистого водорода, в состав которого, в частности, вошли национальные энергетические и транснациональные компании, научно-исследовательские учреждения, Европейский инвестиционный банк.

Более 20 украинских компаний уже присоединились к водородному альянсу ЕС.