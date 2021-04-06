Green Deal

15:31 06.04.2021

"Укрэнерго" призывает ВИЭ-генерацию подключаться к системе управления ограничениями для получения компенсаций за принудительные ограничения

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"Укрэнерго" призывает ВИЭ-генерацию подключаться к системе управления ограничениями для получения компенсаций за принудительные ограничения

ЧАО "НЭК "Укрэнерго" напоминает  производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) о необходимости подключиться к Системе управления ограничениями (СУО ВИЭ), что позволит ВИЭ-генерации получать компенсации за принудительные диспетчерские ограничения в условиях сезонного падения потребления э/э и увеличения ее производства возобновляемыми источниками.

НЭК "Укрэнерго" на сайте во вторник подчеркивает "обязательства ВИЭ подключиться к СУО ВИЭ и выполнить все требования Правил рынка. Ведь в течение весенне-летнего периода температура воздуха, как и генерация СЭС и ВЭС, будут увеличиваться, а уровень потребления уменьшаться. Поэтому в дальнейшем все чаще будут возникать предпосылки для ограничения генерации ВИЭ".

В "Укрэнерго" напоминают, что с 1 января 2021 года вступили в действие изменения в Правила рынка, согласно которым предусмотрена компенсация за неотпущенную в результате диспетчерского ограничения электроэнергию из ВИЭ производителям, которые присоединились к публичному договору на снижение нагрузки и подключены к СУО ВИЭ. Также представители ВИЭ-генерации обязаны выполнять все требования о передаче телеизмерений и подачи предложений на разгрузки.

Как сообщает НЭК, на прошлой неделе диспетчерские команды на разгрузку ВИЭ с целью сбалансирования энергосистемы отдавались 30 марта, 1 апреля и 3 апреля на величину от 243 МВт до 1415 МВт. В частности, 30 марта ограничения вводились в период с 11:32 до 16:25 суммарной мощностью 865 МВт, из которых через СУО ВИЭ − 365 МВт. Соответственно, 1 апреля с 10:35 до 16:52 − 1415 МВт (из них через СУО ВИЭ − 565 МВт) и с 17:08 до 18:11 − 243 МВт (все через СУО ВИЭ).

"В целом, начиная с 22 марта по 4 апреля, было отдано четыре команды на разгрузку ВИЭ. В аналогичный период прошлого года было отдано пять команд величиной от 390 МВт до 1363 МВт", − сообщили в "Укрэнерго".

Как заявил на прошлой неделе директор по управлению ОЭС Украины – главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, по состоянию на 1 апреля мощность присоединенной к СУО ВИЭ "зеленой" генерации составляла 1,2 ГВт при общей установленной мощности ВИЭ в стране более 7 ГВт.

Теги: #укрэнерго #виэ #ограничения
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