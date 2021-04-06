UDP Renewables и катарская Nebras Power подписали соглашение об инвестировании в ВИЭ-генерацию

Nebras Power объявляет о выходе на украинский рынок электроэнергии с приобретением шести солнечных проектов и соглашением о партнерстве с UDP Renewables, сообщила Nebras Power в своем Twitter во вторник.

Согласно сообщению на сайте президента Украины, инвестиционно-девелоперская компания UDP Renewables и катарская государственная компания Nebras Power подписали соглашение об инвестировании в объекты "зеленой" генерации, строительство которых запланировано на 2021-2022 годы.

Согласно достигнутым договоренностям, Nebras Power становится владельцем контрольного пакета акций ряда компаний-операторов солнечных электростанций, отмечается в нем.

Подписание соглашения будет способствовать углублению сотрудничества между Украиной и Государством Катар в области иностранных инвестиций и развития возобновляемых источников энергии, инновационной экономики и защиты окружающей среды, отметили Офисе президента.

Как сообщалось, в конце января Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Nebras Power Investment Management B.V. (Нидерланды), входящей в катарскую группу Nebras, получить 50% и выше в шести компаниях-операторах солнечных и ветровых электростанций бизнесмена Василия Хмельницкого и его партнеров.

Согласно сообщению комитета, речь идет об обеспечении 50% в ООО "Волынь Вест Винд-1" и ООО "Волынь Вест Винд-2", а также более 50% в ООО "Фри Энерджи Геническ", ООО "Скифия-Солар-1", ООО "Скифия-Солар-2" и ООО "Порт Солар".