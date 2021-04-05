Green Deal

17:17 05.04.2021

Амбиции Минэкологии по сокращению выбросов CO2 представляют неоправданное бремя для экономики – Бобицкий

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Амбиции Минэкологии по сокращению выбросов CO2 представляют неоправданное бремя для экономики – Бобицкий

Согласно сценарию Второго национально определяемого взноса Украины (НВВ2) в рамках Парижского соглашения, к 2030 году Украина должна сократить выбросы CO2 до 28% по отношению к 1990 году, а страны Евросоюза – до 45% соответственно. Однако, учитывая деиндустриализацию за годы независимости, Украина сегодня опережает часть стран ЕС в сокращении выбросов СО2, и потому амбиции Минэкологии представляют неоправданное бремя для экономики.

Об этом рассказал руководитель брюссельского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA) Назар Бобицкий на круглом столе, посвященном вызовам и рискам НВВ2 для государства и бизнеса, сообщила пресс-служба UBTA.

Бобицкий отметил, что, по данным Минэкологии, потребность в инвестициях для «зеленого» перехода Украины составляет 245 млрд евро до 2030 года. При этом, по его словам, правительство планирует выделить на эти процессы лишь 5% средств от необходимых, и основное бремя ляжет на плечи украинского бизнеса.

Согласно UBTA, такое несоответствие говорит о необдуманном «радикализме» профильного ведомства.

«Реалистичный НВВ2 требует качественного обоснования экономических расчетов, а именно, четкого объяснения, из каких источников частный сектор должен брать средства на выполнение амбициозных планов Минэкологии. Кабинет Министров должен применить трезвый и взвешенный подход, подключив к доработке НВВ2 другие ведомства, а также бизнес. В противном случае украинские производители должны требовать пересмотра параметров НВВ2», — говорится в сообщении UBTA.

Кроме того, проектный менеджер Центра экономического восстановления Владимир Бужан обратил внимание на несоответствие климатических амбиций Украины и стратегии экономического развития, поскольку разработанные Минэкологии модельные сценарии НВВ2 были представлены раньше, чем ​​Национальная экономическая стратегия до 2030 года.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в декабре 2020 года анонсировал разработку Украиной НВВ2. Согласно нему, к 2030 году Украина планирует сократить выбросы CO2 на 58-64% по отношению к 1990 году.

Теги: #выбросы #минэкологии
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