Green Deal

17:15 02.04.2021

Украина и Катар обсудили сотрудничество в энергетике

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Украина и Катар обсудили сотрудничество в энергетике

Министры энергетики Украины и Катара Юрий Витренко и Саад бен Шерида аль-Кааби (также гендиректор Qatar Petroleum) обсудили сотрудничество в энергетике.

"В ходе встречи обсуждались различные аспекты сотрудничества в области энергетики между странами, а также возможности их расширения", - говорится на "Фейсбук"-странице Qatar Petroleum,

Как сообщалось, минувшей зимой Антимонопольный комитет Украины разрешил Nebras Power Investment Management B.V. (Нидерланды), входящей в катарскую группу Nebras, получить 50% и выше в ряде проектов солнечных и ветряных электростанций в стране.

Катар является крупнейшим производителем СПГ в мире. В 2019 году страна экспортировала 107,1 млрд куб. м СПГ. К 2027 году намечено увеличить производство до 126 млн тонн (около 164 млрд куб. м).

 

Теги: #минэнерго #витренко #энергетика #катар
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