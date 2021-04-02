Green Deal

16:43 02.04.2021

Уровень расчетов "ГарПока" с ВИЭ-генерацией за I кв.-2021г составил от 87 до 90%, за 2020г достиг 63%

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Уровень расчетов "ГарПока" с ВИЭ-генерацией за I кв.-2021г составил от 87 до 90%, за 2020г достиг 63%

Уровень расчетов госпредприятия "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") за первые три месяца 2021 года составил от 87% в марте до 93% в январе, достигнув 90% в феврале, свидетельствуют обновленные данные ГП на сайте в пятницу.

Всего ГП с начала года оплатило ВИЭ-генерации свыше 18 млрд грн, из которых 9,74 млрд грн - за электроэнергию текущего года.

Согласно информации "ГарПока", в 2020 году уровень расчетов за "зеленую" электроэнергию достиг 63% (за счет увеличения уровня проплат за апрель с 21% до 49%). Исходя из данных ГП, ему еще предстоит оплатить немногим выше 18 млрд грн за прошлый год.

По прогнозным данным ГП, долг НЭК "Укрэнерго" по компенсации стоимости "зеленой" электроэнергии за три месяца 2020 года составляет 2,8 млрд грн. Долг за прошлый год – 12,3 млрд грн.

Вместе с тем уровень оплат за электроэнергию, полученную в 2020 году для населения, составляет 80%: остаются непогашенными долги за февраль (уровень проплат 40%), май (оплачено 36%) и июнь (оплачено 56%). Таким образом, остается задолженность около 4,6 млрд грн. Преимущественно это долги перед НАЭК "Энергоатом".

Гендиректор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, чье предприятие отпускает около 30% своего ресурса на нужды населения, на пресс-конференции 31 марта сообщил, что "ГарПок" практически не имеет долгов перед гидрогенерацией".

Как сообщалось, ГП 31 марта выплатило производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) 3,15 млрд грн, в том числе 1,5 млрд грн - за э/э, произведенную в апреле прошлого года, и 1,65 млрд грн – в феврале-марте 2021 года.

Теги: #электроэнергия #виэ #гарпок
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