АСЭУ просит энергорегулятора избавить ВИЭ-генерацию от штрафов за небалансы по причине диспетчерских ограничений

Ассоциация солнечной энергетики Украины (АСЭУ) просит Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), принять решение, позволяющее не штрафовать ВИЭ-генерацию за небалансы, возникшие вследствие выполнения диспетчерских команд на разгрузку.

Письмо от 2 апреля за подписью главы АСЭУ Артема Семенишина с просьбой принять соответствующие изменения в правила рынка направлено главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку.

"Доводим вашему сведению наличие серьезной правовой коллизии в нормативных актах регулятора, приведшей к тому, что производители из ВИЭ несут ответственность за небалансы, но одновременно не могут их избежать в случае получения команд диспетчера на уменьшение нагрузки", – говорится в письме.

При этом Семенишин обращает внимание, что ВИЭ-генерация также несет ответственность на невыполнение команд диспетчера.

"Этот вопрос становится с каждым днем все более критичным для отрасли", – подчеркнул глава АСЭУ.

Вместе с тем НЭК "Укрэнерго" на своем сайте разъяснило, что с 1 января 2021 года компенсация за не отпущенную в результате диспетчерского ограничения электроэнергию из ВИЭ может быть оплачена только производителям, присоединившимся к публичному договору на снижение нагрузки и подключенным к системе управления ограничениями ВИЭ (СУО).

В последний раз НЭК сообщала об ограничении ВИЭ 28 марта днем на 754 МВт. При этом в компании отметили, что только трети – 254 МВт – была возможность отдать команду через СУО, с которой берутся данные для компенсации ограничений.

При этом в "Укрэнерго" предупредили о дальнейших отключениях ВИЭ в силу увеличения производства зеленой электроэнергии и снижения спроса в весенне-летний период, в связи с чем призвали производителей из ВИЭ подлючиться к СУО.

Как сообщалось, согласно принятому в 2020 году закону об условиях поддержки возобновляемой энергетики №810-IX, ВИЭ-генерация несет ответственность за небалансы с 1 января 2021 года: станции до 1 МВт – на 10%, свыше этой мощности – на 50%.

Ранее в интервью "Энергореформе" Семенишин отмечал, что ВИЭ-генерация не получает компенсации за ограничения производства электроэнергии со стороны диспетчера, отметив, что этот вопрос до конца не урегулирован, в частности по источнику компенсации.