ВИЭ-ассоциации презентовали Белую книгу по оффшорной ветроэнергетике

Украинская ветроэнергетическая ассоциация, юридическая фирма «Астерс» и Украинский водородный совет при поддержке Института возобновляемой энергетики НАН Украины представили Белую книгу «Оффшорная ветроэнергетика и «зеленый водород»: открытие новых границ энергетических мощностей Украины». Она предназначена для топ-менеджмента компаний-участниц украинского энергетического рынка, сообщается в публикации.

В Белой книге проанализирован потенциал развития оффшорной ветроэнергетики в Украине, а также использования энергии ветра для производства «зеленого» водорода.

«Развитие оффшорной ветроэнергетической технологии и производства «зеленого» водорода напрямую связано с усилением энергетической независимости Украины и борьбой против глобального потепления, а также реализацией стратегий Европейского Сообщества», – отметил председатель УВЭА Андрей Конеченков. – Эта Белая книга является результатом сотрудничества ведущих национальных экспертов и стала первым украиноязычным аналитическим исследованием потенциала новых и перспективных направлений развития энергетики в Украине».

Авторы публикации предлагают изменения в существующее законодательство наряду с подготовкой новых законов, которые бы содействовали привлечению инвестиций в ВЭС в территориальных водах Украины.

«При благоприятных условиях оффшорная ветроэнергетика и производство зеленого водорода могут стать крайне привлекательными отраслями для иностранных инвестиций в украинскую экономику и усилят энергетическую интеграцию с ЕС», – подчеркнул Ярослав Петров, партнер Астерс.

В Белой книге отмечается, что, согласно исследованиям Института возобновляемой энергетики, Украина имеет потенциал для создания на своей территории 250 ГВт мощностей оффшорных ВЭС со среднегодовым производством электроэнергии 984 млрд кВт·ч. Это может обеспечить производство 219 млрд куб м. «зеленого водорода» методом электролиза.