"ГарПоку" в марте понадобится в 4,5 раза больше средств на суды с ВИЭ-генерацией – до 11,4 млн грн

В очередной раз увеличить расходы ГП "Гарантированный покупатель" в 2021 году на 8,89 млн грн на обслуживание судебных процессов планирует Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Соответствующий проект постановления о внесении изменений в смету "ГарПока" планируется к рассмотрению на заседании регулятора 31 марта.

Таким образом, расходы ГП на судебные издержки в 2021 году составят 17,6 млн грн – в два раза больше предусмотренных после увеличения до 8,7 млн грн в феврале.

В обосновании к принятию постановления НКРЭКУ ссылается на письмо "ГарПока" от 24 марта текущего года, в котором указывается на 113 находящихся в производстве хозяйственных судов дел по искам производителей "зеленой" энергетики о взыскании задолженностей и штрафных санкций.

В письме отмечается, что с учетом этого количества исков, сумма в 8,89 млн грн, на которую увеличиваются расходы, понадобится ГП уже в марте, и общая сумма расходов составит 11,39 млн грн. Первоначально планировалось в этом месяце 2,5 млн грн – в 4,5 раза меньше.

В конце февраля регулятор увеличил расходы на обслуживание судебных процессов в 2021 году на 2,7 млн грн – до 8,7 млн грн, что на 45% больше расходов, запланированных первоначально.