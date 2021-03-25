Украине пора приступить к разработке стратегии утилизации фотоэлектрических панелей – замминистра

Украине следует приступить к формированию целостной политики в сфере управления фотоэлектрическими отходами от солнечных электростанций (СЭС), такое мнение озвучил заместитель министра энергетики Юрий Бойко на соответствующем тематическом вебинаре, организованном Европейско-Украинским энергетическим агентством (ЕУЭА) в четверг.

"Время бежит быстро и дискуссия по теме утилизации отходов является актуальной и требует подходов и решений уже сегодня", − подчеркнул Бойко.

По информации Минэнерго, на начало 2021 года общая установленная мощность объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) в Украине составила 8,4 ГВт, из которых доля промышленных СЭС − 6,1ГВт, домашних СЭС – 0,8 ГВт, что свидетельствует о доминирующем положении солнечной генерации на рынке ВИЭ в Украине.

"Самая большая мощность солнечной генерации на уровне 5,4 ГВт была построена недавно, на протяжении 2019-2020 годов. Учитывая тот факт, что в среднем срок эксплуатации солнечных модулей составляет 25-30 лет, солнечные электростанции в Украине начнут выводиться из эксплуатации через 15 лет", − спрогнозировал замминистра.

Как уточнил Бойко, в системе органов исполнительной власти в Украине за формирование государственной политики в сфере обращения с отходами и небезопасными химическими веществами отвечает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, однако представители Минэнерго "готовы присоединиться к соответствующей работе в этом направлении и предоставить помощь в пределах нашей компетенции".

По мнению участников вебинара, необходимость разработки стратегии управления отходами солнечных фотоэлектрических панелей продиктована также угрозами разрушения СЭС вследствие стихийных катаклизмов либо их повреждения в процессе транспортировки и монтажа.

Как напомнили в ЕУЭА, в 2015 году в пустыне Desert Sunlight (Калифорния, США) торнадо уничтожил 200 тысяч солнечных модулей, вследствие чего экологически вредный мусор смешался с грунтом и не был должным образом переработан.

В 2017 году схожая ситуация повторилась в Пуэрто-Рико, где ураган "Мария" уничтожил вторую по мощности СЭС в стране.

По данным агентства, солнечные панели на 10% состоят из серебра, кремния, олова, свинца и других микроэлементов, которые невозможно удалить без демонтажа самой панели.

"Дальнейшая судьба отработавших фотоэлектрических панелей является достаточно неопределенной. С одной стороны, такая задача может открыть возможность для экономически выгодных решений по переработке, обеспечить новые рабочие места и способствовать развитию круговой экономики, в противном случае отходы солнечной индустрии могут добавиться к общим мировым объемам мусора в мире, что ухудшит и без того тяжелую экологическую ситуацию", − резюмировали в ЕУЭА.