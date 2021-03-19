Green Deal

13:38 19.03.2021

Благодаря Green Deal в Украине может быть создано 0,5 млн рабочих мест – Витренко

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Благодаря Green Deal в Украине может быть создано 0,5 млн рабочих мест – Витренко

Благодаря внедрению Green Deal в Украине может быть создано 0,5 млн рабочих мест, считает врио министра энергетики Юрий Витренко.

"Украина имеет огромный потенциал развития благодаря Green Deal. Мы можем создать 0,5 млн рабочих мест благодаря "зеленому" курсу. Это переход к "зеленой" экономике, это трансформация страны", – сказал он в ходе четвертого немецко-украинского бизнес-форума в пятницу.

При этом Витренко отметил наличие у Украины большого потенциала производства "зеленой" энергетики и повышения уровня энергоэффективности, а также возможности "стать партнером Европы на десятилетия по экспорту "зеленого" водорода".

Как сообщалось, директор энергохолдинга "ДТЭК" Максим Тимченко в начале февраля анонсировал запуск до конца этого года первых пилотных проектов по производству "зеленого" водорода. "Зеленый" водород – это направление, где мы хотим быть лидерами. Мы работаем над тем, чтобы первые пилотные проекты появились к концу 2021 года", – сказал он.

Немецкая Siemens Energy и ДТЭК при поддержке правительств двух стран согласовали пилотный проект по производству водородного топлива в Мариуполе (Донецкая обл.), который содержится в повестке экономического форума в Берлине с участием канцлера Ангелы Меркель и премьера Дениса Шмыгаля в пятницу, сообщает газета Handelsblatt.

По ее данным, полученным в правительственных кругах, проект предполагает строительство завода по производству водорода на базе одного их металлургических комбинатов горно-металлургической группы "Метинвест" - сестринского холдинга ДТЭК.

Теги: #витренко #green_deal
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