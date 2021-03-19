ДТЭК и Siemens при поддержке правительств согласовали водородный проект на EUR25 млн в Мариуполе

Немецкая Siemens Energy и украинский энергохолдинг "ДТЭК" при поддержке правительств двух стран согласовали пилотный проект по производству водородного топлива в Мариуполе (Донецкая обл.), который в пятницу будет на повестке экономического форума в Берлине с участием канцлера Ангелы Меркель и премьера Дениса Шмыгаля, сообщает газета Handelsblatt.

По ее данным, полученным в правительственных кругах, проект предполагает строительство завода по производству водорода на базе одного их металлургических комбинатов горно-металлургической группы "Метинвест" - сестринского холдинга ДТЭК.

Согласно статье, намечено установить оборудование для электролиза воды (расщепления на кислород и водород) стоимостью EUR25 млн и мощностью 8,5 МВт. Водород будет использоваться для производства стали с низким уровнем выбросов.

"Крупные водородные проекты не могут быть начаты без политической поддержки и субсидий", - сказал Handelsblatt генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

В статье также отмечается, что Меркель на экономическом форуме в Берлине объявит, что немецкие компании будут активнее работать в Украине.

Как сообщалось, Тимченко в начале февраля анонсировал запуск до конца этого года первых пилотных проектов по производству "зеленого" водорода. "Зеленый" водород – это направление, где мы хотим быть лидерами. Мы работаем над тем, чтобы первые пилотные проекты появились к концу 2021 года", – сказал он.