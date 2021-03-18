"ГарПок" на третьем аукционе на апрель продал весь предложенный объем "зеленой" электроэнергии

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") на аукционе Украинской энергетической биржи (УЭБ) продало все предложенные 120 тыс. МВт-ч "зеленой" электроэнергии с поставкой в апреле, свидетельствуют данные на сайте УЭБ в четверг.

Это третий аукцион "ГарПока" с поставкой на апрель.

Согласно его результатам, 36 тыс. МВт-ч с поставкой 8:00-19:00 проданы по 1368,61 грн/МВт-ч, что на 7,7% ниже результатов последнего апрельского аукциона 9 марта, когда цена на эту блочную позицию сложилась на уровне 1483,57 грн/МВт-ч.

Вместе с тем 30 тыс МВт-ч с поставкой 9:00-18:00 проданы по средневзвешенной цене 1334,55 грн/МВт-ч.

Цена 24 тыс. МВт-ч с поставкой 10:00-17:00 сложилась на уровне 1342,82 грн/МВт-ч.

18 тыс. МВт-ч на 11:00-16:00 проданы по 1231,19 грн/МВт-ч и 12 тыс. МВт-ч на 12:00-15:00 – по 1200,51 грн/МВт-ч.

На аукционе 9 марта блочные позиции были сформированы с другими периодами поставок.

При этом в аукционе приняли участие девять компаний, большинство из которых результативно участвовало в предыдущих аукционах по продаже "зеленой" электроэнергии: НЭК "Укрэнерго", ООО "Юг Энерго Сбыт", "Стелла Энерджи", "Солди Инфинити", "Юнайтед Энерджи", "Экотехноинвест", "ОНК-групп", ЧАО "Полтавский ГЗК".

В этот раз к ним присоединилось также КП Днепропетровского облсовета "Аульский водовод", участие которого в рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке было приостановлено ГП "Оператор рынка" с 17 марта из-за нарушений с налоговыми накладными.

Как сообщалось, 2 марта "ГарПок" реализовал почти 42 тыс. МВт-ч на апрель при средневзвешенной цене продажи около 1483 грн/МВт-ч (здесь и далее – без НДС), 9 марта – 150 тыс. МВт-ч - по цене от 1211,82 грн/МВт-ч до 1483,57 грн/МВт-ч в зависимости от времени поставки.