В ОЭС Украины "зеленая" генерация продолжает наращивать производство э/э в условиях начавшихся ограничений ВИЭ и АЭС

Производители электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) в период с 9 по 14 марта увеличили среднесуточную выработку э/э в сравнении с первой неделей месяца на 7,8% – до 30,8 млн кВт-ч, сообщает ЧАО "НЭК "Укрэнерго" на своем сайте во вторник.

Как сообщалось, с 1 по 8 марта среднесуточные объемы производства электроэнергии ВИЭ увеличились на 5,7% по сравнению с предыдущей неделей − до 27,8 млн кВт-ч при аналогичном показателе наращивания "зеленой" э/э в период с 22-го по 28 февраля на 24,6%.

Согласно практике последних двух лет, тенденция планомерного наращивания выработки э/э на ВИЭ в профицитный весенний период происходит на фоне снижения энергопотребления и принудительного ограничения работающей мощности ВИЭ и АЭС диспетчерами "Укрэнерго".

В частности, 11 марта 2021 года в условиях существенного профицита э/э в энергосистеме, который в среднем превысил за сутки 16 млн кВт-ч, диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" с целью сбалансирования ОЭС и обеспечения операционной безопасности в период с 12:30 до 14:00 отдал команды на разгрузку СЭС и ВЭС суммарной мощностью 400 МВт.

"В этот день после утреннего максимума потребление в ОЭС Украины по состоянию на 9:30 составляло 20,8 ГВт. По состоянию на 12:30 потребление снизилось до 19,5 ГВт. В тот же момент (в 12:30) нагрузка ВИЭ достигла своего пика и составила 4,46 ГВт, что практически вдвое больше, чем в прошлые сутки на тот же час (2,35 ГВт)", − объяснило причины ограничения ВИЭ 11 марта "Укрэнерго".

Как пояснили в НЭК, "диспетчерским центром "Укрэнерго" для сбалансирования энергосистемы в 12:30 были отданы команды на разгрузку для производителей электроэнергии в среднем на 1875 МВт. Этот объем мощности на тот момент включал все доступные резервы на разгрузку, кроме производителей из ВИЭ. Однако для сбалансирования ОЭС Украины этой разгрузки оказалось недостаточно".

Как отметила 15 марта на своей странице в Facebook экс-глава Минэнерго Ольга Буславец, впереди ОЭС Украины ожидают несколько месяцев увеличения генерации СЭС и снижения потребления э/э, а также весенний паводок, в условиях которого ГЭС будут работать в базовом графике и их регулирующие возможности будут снижены.

"Хочу в очередной раз подчеркнуть, что ограничения мощности возобновляемой энергетики - это самый дорогой способ сбалансирования энергосистемы. По действующему законодательству таким производителям должна быть оплачена компенсация за недоотпуск по "зеленому" тарифу в соответствии с утвержденной НКРЭКУ методикой (в среднем - около 4 грн за "виртуальный" кВт-ч)", − подчеркнула Буславец.

По ее мнению, наиболее оптимальным способом сбалансировать энергосистему и избежать ограничений ВИЭ и АЭС для Украины является усиление гибкости энергосистемы путем скорейшего привлечения инвестиций в сооружение высокоманевренной генерации и систем накопления электроэнергии.