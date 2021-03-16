"ГарПок" с начала года оплатил ВИЭ-генерации свыше 13,5 млрд грн, половина из которых за электроэнергию-2020

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") за первые два с половиной месяца текущего года перечислило производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 13,62 млрд грн, из которых половина – за э/э 2021 года, свидетельствуют обновленные данные на сайте ГП.

Согласно информации "ГарПока", у ВИЭ-генерации с начала года приобретено 1,3 тыс. МВт-ч, за которые уплачено 6,6 млрд грн.

Последний транш в 1,7 млрд грн – за первые 10 дней марта – осуществлен "ГарПоком" 15 марта.

Таким образом, согласно обобщенным данным, на 15 марта уровень расчетов "ГарПока" за зеленую электроэнергию-2021 составляет 93% в январе, 66% – в феврале и 100% за первую декаду марта.

При этом "ГарПок" уточнил, что долг НЭК "Укрэнерго" по расчетам за "зеленую" э/э текущего года составляет 2,86 млрд грн.

Уровень расчетов за электроэнергию 2020 года остается неизменным со дня перечисления ВИЭ-генерации в середине февраля текущего года очередного транша в 2,23 млрд грн из полученных "ГарПоком" кредитных средств НЭК "Укрэнерго" от госбанков. Общая задолженность, по расчетам интернет-портала "Энергореформа", исходя из данных ГП на сайте, составляет 19,6 млрд грн при 100%-ной оплате за восемь месяцев года. Уровень расчетов за апрель составляет 21%, май – 5%, июнь – 4%, июль – 3,5%. Всего за 2020 год "ГарПок" оплатил электроэнергию на сумму 29,4 млрд грн. По его данным, долг "Укрэнерго" перед ГП для расчетов с "зелеными" составляет 14,3 млрд грн.

Как сообщалось, в Верховной Раде 8 февраля 2021 года зарегистрирован законопроект №5041 о внесении изменений в закон о Госбюджете-2021 относительно поддержки ГП "Гарантированный покупатель" для оплаты электроэнергии, произведенной из альтернативных источников за счет выпуска облигаций внутреннего госзайма на сумму 25,014 млрд грн.

Согласно документу, ОВГЗ с пятилетним сроком обращения предлагается выпустить для погашения 60% долга "ГарПока" перед ВИЭ-генерацией по состоянию на 1 августа 2020 года в сумме 13,46 млрд грн, обеспечения своевременной и полной оплаты "зеленой" электроэнергии в 2021 году в размере 11,55 млрд грн.