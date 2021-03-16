ВИЭ-генерация за февраль уплатит "ГарПоку" около 25 млн грн штрафов за небалансы

ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") по результатам февраля определил размер компенсации урегулирования небалансов генерации из возобновляемых источников в сумме 24,7 млн грн, сообщил замдиректора ГП Геннадий Иванов

"Нами, производителям "зеленой" электроэнергии, выставлены счета на компенсацию созданных небалансов в феврале на сумму 24,7 млн грн. Это 0,9% объема приобретенной у них "ГарПоком" товарной продукции, составляющего 2,5 млрд грн. Срок оплаты истекает завтра", – сказал он в ходе вебинара Ассоциации солнечной энергетики Украины "Прогнозирование солнечной генерации. Взгляд государства и бизнеса" во вторник.

Как уточнили "Энергореформе" в пресс-службе ГП, объем небалансов в январе составил приблизительно 15,5 млн грн, которые, по данным "ГарПока" на сайте, были уплачены в полном объеме. Таким образом, за два месяца объем небалансов составил свыше 40 млн грн.

По словам Иванова, "ГарПоком" было выставлено 842 счета объектам ВИЭ-генерации из больше 1100 производиетелй, входящих в его балансирующую группу.

При этом он уточнил, что на данном этапе "ГарПок" не производил отдельных расчетов по объемам небалансов для каждого вида генерации из ВИЭ.

Вместе с тем Иванов отметил, что сейчас "ГарПок" занимается проверкой и налаживанием работы предоставленной ему USAID системы прогнозирования производства "зеленой" электроэнергии.

"Призываю всех производителей передать "ГарПоку" информацию о технических данных для введения в эту систему, чтобы ее работа могла быть максимально корректной", – сказал Иванов, подчеркнув, что только 679 из 956 объектов, к которым ГП обратилось с запросами о техданных, предоставили их.

По его словам, "ГарПок" сможет запустить работу системы после сравнения результатов подсчетов, производимых "ГарПоком" сейчас согласно статистическим данным и тестируемым программным обеспечением.

Он также обратил внимание, что в связи с решением Окружного суда Киева от 25 февраля, остановившего изменения от 15 января текущего года в утвержденный НКРЭКУ порядок покупки "ГарПоком" "зеленой" электроэнергии относительно формулы расчета объема доли возмещения стоимости урегулирования небалансов, в феврале его расчет производился по двум формулам: за 1-24 февраля по формуле, принятой с 15 января, с 25 февраля (день решения суда – ЭР) – по формуле, действовавшей до 15 января.

"ГарПок" очень рассчитывает, что окружной суд примет какое-то решение, и мы не будем больше сталкиваться с такими недостатками", – указал замдиректора ГП.

Подавшее исковое заявление с требованием отменить новую формулу ООО "Ресурсэкоэнерго", конечными бенефициарами которого значатся Игорь Тынный и Юлия Левочкина, мотивировало его тем, что по ней объем небаланса "ГарПока", подлежащий возмещению, рассчитывается как разница между объемом приобретенной "зеленой" э/э и объемом э/э, проданной на рыночных сегментах. В результате производители ресурса по "зеленому" тарифу будут компенсировать "ГарПоку" его затраты, возникшие из-за непродаж "зеленой" электроэнергии.

Как сообщалось, финансовая ответственность за небалансы, ранее ложившаяся на "ГарПок", в размере 50% для ВИЭ свыше 1 МВт наступает с 1 января 2021 года, в размере 100% – с 1 января 2022 года. Для ВИЭ мощностью меньше 1 МВт ответственность с 2021 года наступает в объеме 10% и ежегодно, до 2030 года, увеличивается на 10%. До 31 декабря 2029 года допустимая погрешность в прогнозировании составляет 5% для СЭС и 10% для ВЭС.