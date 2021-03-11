Green Deal

12:56 11.03.2021

Меморандум ВИЭ-ассоциаций с правительством по долгам выполнен на треть, Зеленского просят вмешаться

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Меморандум ВИЭ-ассоциаций с правительством по долгам выполнен на треть, Зеленского просят вмешаться

Меморандум ВИЭ-ассоциаций с правительством в части погашения накопленного на 1 августа 2020 года долга за "зеленую" электроэнергию выполнен только на треть, профильные ассоциации призывают президента Украины Владимира Зеленского обеспечить его выполнение в полном объеме.

"Сегодня производители электроэнергии получили 14% (долгов – интернет-портал "Энергореформа") вместо 40%, предусмотренных меморандумом. К 31 марта 2021 года должны быть выплачены следующие 15% задолженности прошлого года, но нам не известны источники и графики оплаты этого транша", – указано в письме Украинской ветроэнергетической ассоциации, Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и Европейско-украинского энергетического агентства от 10 марта, размещенном на их интернет-ресурсах и направленного главе государства с копией главам министерств финансов и энергетики Сергею Марченко и Юрию Витренко.

Письмо также было направлено директору ГП "Гарантированный покупатель" Константину Петриковцу и главе правления НЭК "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому, главе центра решения споров и переговоров Секретариата Энергосообщества Дирку Бушле, послу ЕС в Украине Матти Маасикасу, региональному директора Всемирного банка в делах Восточной Европы Арупу Банерджи, управляющему директору ЕБРР в странах Восточной Европы Маттео Патроне, региональному руководителю МФК в Беларуси, Молдове Украине Джейсону Пеллмару.

По общему мнению ассоциаций, невыполнение условий меморандума ставит под сомнение способность Украины обеспечить внедрение Green Deal и отвечать европейскому курсу по развитию "зеленой" энергетики, а также приведет к необратимым последствиям для инвестклимата Украины.

Как сообщалось, меморандум, заключенный летом 2020 года между правительством и рядом ВИЭ-ассоциаций, предусматривал погашение 40% задолженности на 1 августа 2020 года (свыше 20 млрд грн) перед ВИЭ в четвертом квартале 2020 года и по 15% - ежеквартально в течение 2021 года.

Законопроект №5041 предусматривает внесение изменений в закон о госбюджете-2021, согласно которым предлагается финансово поддержать ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии за счет выпуска облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на сумму 25,014 млрд грн.

Теги: #зеленский #виэ #green_deal
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