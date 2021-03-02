Green Deal

17:04 02.03.2021

"Метинвест" в 2020 г направил более $200 млн на экопроекты и планирует рост инвестиций в 2021г – гендиректор

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"Метинвест" в 2020 г направил более $200 млн на экопроекты и планирует рост инвестиций в 2021г – гендиректор

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" в 2020 году направила более $200 млн на экологические проекты и планирует увеличить инвестиции в 2021 году, сообщил генеральный директор компании Юрий Рыженков в интервью The Brussels Times.

Отвечая на вопрос о планах компаний в рамках Green Deal, глава "Метинвеста" констатировал, что это глобальный тренд, есть общее желание сделать экономику более углеродно-нейтральной, и металлургическая отрасль играет здесь ключевую роль. Однако чтобы достичь нулевого показателя к 2050 году, Украине и ее компаниям понадобится огромная финансовая помощь. В отличие от многих компаний в ЕС, которые получают поддержку от Европейской комиссии для модернизации и перехода на зеленые технологии, украинским компаниям приходится самостоятельно финансировать свои проекты по модернизации, поскольку государственной помощи нет.

"Только в прошлом году "Метинвест" завершил основные работы по крупнейшему экологическому проекту в истории Украины – реконструкции аглофабрики на ММК им. Ильича. Строительные работы активно велись последние пять лет, при этом инвестиции превышают $160 млн наших собственных средств. В целом в 2020 году мы направили более $200 млн на экологические проекты, и в этом году мы планируем увеличить эту цифру", - сказал топ-менеджер.

По его словам, сейчас идет процесс гармонизации законодательства Украины с регламентами ЕС по экологии и климату. Украина уже продемонстрировала рекордное снижение выбросов CO2 в Европе, и планирует и дальше двигаться в этом же направлении.

"Более того, я верю, что дальнейшие действия по внедрению Украиной Европейского зеленого соглашения откроют украинским компаниям доступ к финансовым ресурсам для ускорения модернизации и декарбонизации национальных отраслей", - отметил Рыженков, добавив, что для декарбонизации всей Европы потребуются усилия каждой конкретной страны, в том числе и Украины, при этом важно сделать так, чтобы декарбонизация не привела к деиндустриализации ЕС и Украины в частности.

При этом он подчеркнул, что нужны не заявления по углеродной нейтральности, а должен быть план действий.

"Хорошие намерения должны подкрепляться реальными шагами, которые нужно сделать для достижения этой цели, и имеющимися ресурсами, чтобы обещания не выглядели голословными. "Метинвест" берет на себя ответственность за каждое данное обещание. Все наши заявления в части экологии подкрепляются пошаговым планом действий с указанием объемов снижения выбросов и стоимости. Сейчас разрабатывается 10-летняя дорожная карта "Метинвеста" по сокращению выбросов CO2. Как только у нас будет понимание, каким образом мы сможем стать углеродно-нейтральной компанией, мы объявим об этом", - заверил гендиректор.

Отвечая на вопрос о значимости европейского рынка для компании, глава "Метинвеста" отметил, что рынок ЕС составляет примерно треть международных продаж группы. В Европе находятся четыре перекатных завода "Метинвеста": в Италии, Болгарии и Великобритании. По сути, "Метинвест" является европейской компанией с украинскими корнями. И несмотря на сильное влияние пандемии СOVID-19, группе удалось реализовать многие важные проекты в Европе.

"Одним из наиболее запоминающихся и волнующих для нас проектов стал новый генуэзский мост в Италии, спроектированный выдающимся генуэзским архитектором Ренцо Пиано и построенный из металла, произведенного на заводах группы "Метинвест" в Италии и Украине. В рекордные сроки мы поставили для проекта более 18 тыс. тонн металла, и меньше чем через год новый мост был введен в эксплуатацию", - констатировал топ-менеджер.

По его словам, несмотря на пандемию, 2020 год сделал компанию более устойчивой, в частности, благодаря тому, что "Метинвест" в 2018-2019 гг. провел масштабную перезагрузку системы операционной эффективности, и в 2020 году уже проявились ее результаты. Группа смогла повысить эффективность потребления сырья и энергоресурсов, увеличить производительность оборудования, оптимизировать логистику, улучшить продуктовый сортамент и многое другое. Это поспособствовало значительному росту компании.

"Если бы не операционные улучшения, наша прибыльность в 2020 году была бы намного ниже. Мы активно экспериментируем с цифровыми технологиями для повышения эффективности производства. За последние три года инициативы "Метинвеста" по бережливому производству обеспечили экономию на сумму более полумиллиарда долларов США", - сказал гендиректор.

Касаясь планов на 2021 год, Рыженков отметил, что "Метинвест" в этом году отмечает свое 15-летие и планирует реализовать масштабную инвестиционную программу – ключевые проекты, направленные на развитие и повышение внутренней эффективности, а также на будущее.

"Это будет одним из знаковых событий. При этом мы продолжим инвестировать в наши экологические проекты по снижению углеродного следа, это важная часть наших мероприятий по ESG. В 2021 году мы надеемся сохранить достигнутые в 2020 году операционные улучшения и существенно приумножить их", - резюмировал глава компании.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #метинвест #рыженков
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