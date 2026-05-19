16:41 19.05.2026

ПУП викуповуватимуть е/е домашніх СЕС лише у денні години – проєкт постанови НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), планує уточнити правила роботи для активних споживачів електричної енергії щодо реалізації надлишків е/е, виробленої домашніми станціями (СЕС), постачальникам універсальних послуг (ПУП).

"Передбачається, що електроенергія, вироблена приватними домогосподарствами із СЕС за "зеленим" тарифом, викуповуватиметься ПУП лише у денні години: з 1 квітня по 31 жовтня – з 04:00 до 23:00, з 1 листопада по 31 березня – з 06:00 до 21:00", – повідомив регулятор у вівторок.

Таке попереднє рішення комісії закріплено у схваленому на засіданні у вівторок проєкті постанови "Про затвердження змін до деяких постанов НКРЕКП", розроблений на виконання законів України № 4777-IX та № 4825-IX.

Також для активних споживачів, які працюють за механізмом самовиробництва та застосовують спрощену систему оподаткування, пропонується можливість проводити розрахунки за відпущену та спожиту електроенергію без взаємозаліку.

Окрім того, вказаним документом, зокрема пропонується надати право операторам установок зберігання енергії продавати електроенергію споживачам за договором купівлі-продажу за умови наявності спільної точки приєднання до мереж оператора системи розподілу.

Проєкт постанови передбачає оновлення Правил роздрібного ринку електричної енергії та Порядку продажу й обліку електроенергії, виробленої активними споживачами.

"Запропоновані зміни спрямовані на розвиток активного споживання, установок зберігання енергії та розподіленої генерації, а також на підвищення енергетичної стійкості України", – наголосив регулятор.

Вказане рішення – початок регуляторної процедури: проєкт постанови буде розміщений на офіційному вебсайті НКРЕКП для отримання зауважень і пропозицій від усіх зацікавлених сторін.

 

Теги: #пуп #нкрекп #енергетика #сес

