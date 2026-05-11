Інтерфакс-Україна
Green Deal
12:09 11.05.2026

Топменеджер Elementum Energy: Найбільш ефективне застосування УЗЕ – в поєднанні з низьковуглецевою генерацією

Elementum Energy, дочірня компанія VR Capital Group, в реалізації в Україні свого пілотного проєкту установки зберігання енергії (УЗЕ) обрала сценарій поєднання її з Дністровською ВЕС загальною встановленою потужністю 100 МВт для оптимізації роботи генерації, оскільки вважає його найбільш ефективним для ВДЕ гравців, повідомив комерційний директор компанії Роман Волошенюк.

"Ми пішли в сценарій, який доволі мало в Україні розглядають, – УЗЕ як інструмент оптимізації наших діючих активів. Наш пілотний проєкт УЗЕ 10 МВт потужності та 20 МВт*год ємності направлений на взаємодію з нашою ВЕС 100 МВт. Ми розглядаємо УЗЕ не як окремий самостійний бізнес, а як інструмент для власної генерації", – сказав Волошенюк під час Energy Storage Day-2026, організованому Українською вітроенергетичною асоціацією.

Він пояснив, що перші два сценарії – діяльність УЗЕ за державною підтримкою за результатами аукціонів НЕК "Укренерго" на допоміжні послуги та ціновий арбітраж – компанія вирішила не застосовувати з низки причин.

"Ми маємо негативний досвід роботи з державною підтримкою – борги за "зеленим" тарифом, одностороннє зрізання його ставок, зміна умов відповідальності за небаланси – цей список можна продовжувати. Наступний домінуючий сценарій – це ціновий арбітраж. Там ми бачимо великі спреди, але є зворотній бік – це велика волатильність і часті зміни регуляторного поля", – пояснив Волошенюк.

Водночас він зазначив, що третій сценарій, який вибрала компанія, виглядає найбільш ефективним, оскільки дозволяє об’єднувати одразу кілька напрямків.

По-перше, завдяки цьому вдається застосовувати класичний арбітраж з перенесення в часі виробництва та продажу електроенергії, і це дає можливість оптимізувати виробіток. По-друге, з’являється можливість балансуватися й уникати зайвих витрат на оплату небалансів, які, за словами Волошенюка, складають кожен третій вироблений ВЕС МВт*год.

По-третє, сценарій УЗЕ плюс ВЕС дозволяє оптимізувати обсяги обмежень виробітку е/е з боку системного оператора "Укренерго" в години профіциту.

"Відповідно, ми маємо комбінацію з трьох сценаріїв та переходити на той з них, який буде більш вигідним та ефективним. Наша модель роботи показує, що оптимальний розподіл застосування УЗЕ виглядатиме так: арбітраж та робота з обмеженнями – це 70% застосування УЗЕ, ще 30% – робота з небалансами. Залишилося лише підтвердити припущення – ми очікуємо протестувати пілот найближчим часом", – пояснив комерційний директор Elementum Energy.

При цьому він наголосив, що "серцем нашого концепту" є розробка власного софтового рішення, яке буде поєднувати всі ці сценарії в режимі реального часу й автоматично вибирати та переключати на найпродуктивніший з них.

"Все це дозволяє мати стабільну бізнес-модель використання УЗЕ: поєднання різних напрямків її роботи та власні програмні інструменти для керування системою", – резюмував Волошенюк.

Elementum Energy, дочірня компанія VR Capital Group, міжнародний інвестор у секторі відновлюваної енергетики України. Компанія управляє портфелем СЕС і ВЕС загальною потужністю 636 МВт і продовжує розробку нових проєктів у сфері вітрової енергетики та систем накопичення енергії.

На початку грудня 2024 року Elementum Energy заявила, що придбала проєкт 200 МВт вітроенергетичних потужностей на заході України і має намір підготувати його до будівництва наприкінці 2025 року.

Також компанія анонсувала плани до кінця 2026 року запустити в роботу ВЕС 60 МВт "Дунай" на півдні Одещини.

Про розробку пілотного проєкту УЗЕ 10 МВт Elementum Energy повідомила наприкінці 2025 року.

