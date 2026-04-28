30-40% власного капіталу та ще низка умов – банкір ЄБРР описала енергопроєкти для фінансування в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядатиме для фінансування в Україні проєкти ВДЕ та, зокрема, установок зберігання енергії (УЗЕ), при наявності щонайменше низки умов: 30-40% власного капіталу, досвід роботи в енергосекторі України, а також якісну підготовку проєктів та чіткі графіки реалізації, повідомила асоційований директор банку Ольга Єрьоміна.

"Щоб ми почали дивитися на проєкт, нам потрібно мати, як мінімум, розуміння, що у спонсора є хоча б 30-40% власного капіталу для нього. Батареї (УЗЕ – ЕР) досить волатильний бізнес, і ми паралельно дивимося на можливості грантового співфінансування таких проєктів", – сказала Єрьоміна під час онлайвиступу на Energy Storage Day-2026, організованому Українською вітроенергетичною асоціацією у Києві у понеділок.

Крім того, за її словами, для банку важливий попередній досвід роботи в енергосекторі й саме в Україні.

"Практика показує, що ті інвестори, які не стикалися з енергетичними проектами, чи навіть стикалися, але з інших країнах, не уявляють масштаб складностей, з якими вони зустрінуться в енергетиці України, Було б добре, аби власники проєкту розуміли, в яку галузь входять, і знали країну, як в ній працювати", – пояснила вона.

Банкір також зазначила, що проєкти мають бути вже підготовлені, зокрема, має бути графік реалізації проєкту, забезпечене підключення, а майбутнє обладнання має бути прийнятним для банку "з технічної точки зору та з точки зору кібербезпеки".

"Ми обслуговуємо тих клієнтів, які готові рухатися швидко і допомагати Україні та її населенню найближчі осінні-зимові періоди", – резюмувала Єрьоміна.

Вона звернула увагу, що раніше ЄБРР досить оперативно профінансува проєкт Dragon Capital і ексглави НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького на 70МВт, який наполовину складається з УЗЕ та газових установок.

"Ми спільними зусиллями з цією задачею справилися і підписали кредитну уводу за 5,5 місяців від ініціації проєкту. І проєкт вже активно будується і вже скоро буде повністю збудований, я сподіваюсь. Будемо також надалі працювати з командою Dragon і з командою Кудрицького", – запевнила Єрьоміна.

Вона додала, що у пайплайні банку є низка проєктів генерації, які в активній фазі підготовки.

"Ми запрошуємо інших спонсорів, які відчувають в собі сили, до нас завітати. Будемо раді подивитися на ваші ідеї проєктів і розглянути можливості співпраці", – наголосила банкір.

Як повідомлялося, на цьому ж заході Єрьоміна зазначила, що вже цьогоріч ЄБРР плану провести перші аукціони в рамках механізму зменшення ризиків відновлюваної енергетики для України (Ukraine Risk Mitigation Mechanism, URMM), підтримавши на першому етапі орієнтовно 1 ГВт потужності.

Такий механізм передбачає гарантування ринкових ризиків – надає гарантії мінімальної ціни е/е виробникам ресурсу з ВДЕ і захищає їх від коливань на ринку.

Єрьоміна зазначила, що в подальшому ЄБРР розраховує розвинути проведення успішних аукціонів для України, аби довготерміново підтримувати відновлювані проєкти, чого потребує галузь.

Банкір пояснила, що аукціони підтримки насамперед розраховані на вітрові проєкти, а також сонячні проєкти, які будуються разом з установками зберігання енергії. Вона додала, що окремі УЗЕ (stand alone), найімовірніше, не братимуть участь в цьому механізмі.

За її словами, деталі цього механізму наразі перебувають на опрацюванні, хоча загальна схема вже зрозуміла: це буде підтримка приблизно 15 років за схемою на кшталт контрактів на різницю. Вона також закликала нинішній і потенційних інвесторів долучатися до консультацій щодо таких аукціонів.

Інвесткомпанія Dragon Capital Томаша Фіали та енергокомпанія Negen, співзасновником якої є екс-глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, на полях URC-2025 у Римі 10 липня підписали мандатний лист (Mandate Letter) про наміри щодо надання EUR21,1 млн кредиту на проєкт Power One. 14 листопада 2025 року Power One підписала кредитну угоду з ЄБРР на EUR22,3 млн для реалізації проєкту будівництва 68 МВт децентралізованої генерації в Закарпатській області.

Ця ініціатива також отримала грантове фінансування у розмірі EUR3 млн з EBRD Crisis Response Special Fund, який підтримується урядом Норвегії.

Проєкт передбачає встановлення 36,8 МВт газопоршневих установок (ГПУ) та 31,5 МВт систем накопичення енергії (СНЕ) і може стати першим в Україні масштабним комплексом, що поєднує ці два типи генерації в єдину систему для забезпечення стабільності та гнучкості енергомережі.