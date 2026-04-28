ЄБРР цього року планує провести перші аукціони з підтримки ВДЕ в Україні – асоційований директор

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує вже цього року провести перші аукціони у рамках механізму зменшення ризиків відновлюваної енергетики для України (Ukraine Risk Mitigation Mechanism, URMM), підтримавши на першому етапі орієнтовно 1 ГВт потужності, повідомила асоційований директор ЄБРР Ольга Єрьоміна.

"Перші аукціони по механізму зменшення ризиків ВДЕ плануємо запустити спільно з Групою Світового Банку і за тісною підтримки Єврокомісії та багатьох інших донорів вже цього року. На сьогодні розпочинаються консультації з виробниками е/е з ВДЕ, які, можливо, будуть брати участь у механізмі", – сказала Єрьоміна під час онлайн-виступу на Energy Storage Day-2026, організованому Українською вітроенергетичною асоціацією у Києві у понеділок.

За її словами, орієнтовна потужність, яку ЄБРР хоче підтримати на першому етапі, становить приблизно 1 ГВт. Як повідомлялося, такий механізм передбачає гарантування ринкових ризиків – надає гарантії мінімальної ціни е/е виробникам ресурсу з ВДЕ і захищає їх від коливань на ринку.

Єрьоміна зазначила, що у подальшому ЄБРР розраховує розвинути проведення успішних аукціонів для України, аби довготерміново підтримувати відновлювані проєкти, чого потребує галузь.

Банкір пояснила, що аукціони підтримки насамперед розраховані на вітрові проєкти, а також сонячні проєкти, які будуються разом з установками зберігання енергії. Вона додала, що окремі УЗЕ (stand alone), найімовірніше, не братимуть участь у цьому механізмі.

"Деталі цього механізму наразі перебувають на опрацюванні. Хоча загальна схема вже зрозуміла. Це буде підтримка приблизно 15 років за схемою на кшталт контрактів на різницю. Мінімальна ціна буде прогарантована і буде визначатися для конкретних проєктів шляхом конкурентних аукціонів", – описала деталі Єрьоміна.

Вона закликала зацікавлених представників бізнесу звертатися до банку, щоб взяти участь у консультаціях, які він зараз проводить з чинними та потенційними інвесторами у ВДЕ.

"Мета цього механізму – показати, що в Україну варто залучати приватні інвестиції в електроенергетику. Будемо сподіватися на успіх. Оскільки цей механізм також буде накопичувати певні кошти в випадках, коли ціна на ринку буде вище коридору (прогарантованих – ЕР) цін, то, можливо, цей механізм зможе бути поширений на більшу потужність, ніж 1 ГВт", – наголосила банкір.

Як повідомлялося, 10 липня на Конференції з відновлення України (URC) у Римі Європейський Союз схвалив виділення EUR180 млн для підтримки механізму зменшення ризиків відновлюваної енергетики для України, який ЄБРР, Єврокомісія та партнери планують для прискорення інвестицій у цю сферу.

Тоді ЄБРР, який структурує та спрямовує донорські кошти до механізму, підписав листи про наміри з ключовими донорами – Євросоюзом та Нідерландами – щодо подальшої роботи.

Банк заявляв, що ЄС схвалив EUR180 млн для підтримки механізму в рамках своєї Інвестиційної рамки для України, а Нідерланди мають намір надати гранти у розмірі EUR12 млн. Німеччина, Норвегія, Швеція та Швейцарія також розглядають можливість підтримки цієї ініціативи.

Зазначалося, що URMM може мобілізувати EUR1,5 млрд інвестицій для створення 1 ГВт потужностей.

В ЄБРР пояснили, що URMM буде стимулювати інвестиції у відновлювану енергетику, стабілізуючи доходи для її учасників, оскільки їх стримує саме ризик волатильності цін.

Очікувалося, що проєкти-учасники будуть відібрані через аукціони, у проведенні яких ЄБРР має значний досвід, підтримавши вже 17 аукціонів у дев'яти країнах загальною потужністю понад 8 ГВт.

Українські ВДЕ-асоціації вже тривалий час виступають за створення Фонду гарантування ринкових ризиків, за рахунок коштів якого можна було б надати гарантії мінімальної ціни е/е виробникам ресурсу з ВДЕ і захистити їх від її коливань на ринку.