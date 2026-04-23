Інтерфакс-Україна
Green Deal
15:45 23.04.2026

Програма розвитку виробництва біометану до 2035р передбачає його нарощування до 2,1 млрд куб. м на рік – Шмигаль

2 хв читати
Фото: Міненерго

Уряд схвалив Програму розвитку виробництва біометану на період до 2035 року, яка активує можливості України стати великим виробником біогазів та їх експортером до Євросоюзу, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Наша амбітна мета – до 2030 року досягти обсягів виробництва біометану в 1 млрд кубометрів на рік та наростити його до 2,1 млрд кубометрів в наступні п’ять років", – написав він в Телеграм-каналі в четвер.

Програма передбачає будівництво нових біометанових заводів, модернізацію наявних біогазових установок, формування інвестиційних стимулів для бізнесу, а також дерегуляцію щодо підключення виробників біоментану до газотранспортної та газорозподільчих мереж.

За словами Шмигаля, на першому етапі реалізації програми планується запустити в роботу вісім біометанових заводів та створити інституційну основу для повноцінного функціонування сфери біометану.

Урядом також затверджений план заходів з реалізації Програми, де Міністерство енергетики є одним із головних виконавців.

"Вже цього року плануємо отримати доступ до бази даних ЄС щодо відновлювальних видів палива, ініціювати укладення договору з ЄС про взаємне визнання гарантій походження для біометану, затвердити правила визначення якості природного газу", – повідомив повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики.

Як повідомлялося з посиланням на "Оператор ГТС України" (ОГТСУ), на початок лютого 2026 року заявлена потужність виробників біометану в Україні за виданими технічними умовами на підключення до газотранспортної системи становила 11 тис. куб. м/год, що дорівнювало 96 млн куб. м на рік.

Теги: #біометан #програма

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Фонд Пінчука запускає першу міжнародну лідерську програму для українських ветеранів у Єльському університеті

Україна готова експортувати біометан до Німеччини після адаптації законодавства ЄС - Мінекономіки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА