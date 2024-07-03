У ДНІПРІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ДНІПРІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ДНІПРІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулося 158 боїв, покровський залишається найбільш напруженим напрямком
Для повноцінної роботи Єдиного туристичного реєстру необхідне ухвалення закону про туризм - голова ДАРТ
Кабмін має намір запровадити експериментальний проєкт із грантового фінансування навчання у вишах у 2024/2025 навчальному році
У Боровій Харківської області з-під завалів зруйнованого ранковим авіаударом будинку дістали тіло загиблого
Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулося 158 боїв, покровський залишається найбільш напруженим напрямком
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины