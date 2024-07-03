Події

09:15 03.07.2024

У ДНІПРІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ДНІПРІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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