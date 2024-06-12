У Берліні на Конференції з відновлення України презентували карту міжнародних партнерств українських міст і селищ

Фото: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko

На Міжнародній конференції з відновлення України, яка відбувається у Німеччині 11-12 червня, презентували карту міжнародних партнерств українських міст і селищ, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Під час Міжнародної конференції з відновлення України презентували карту міжнародних партнерств українських міст і селищ. Базу даних підготувала Асоціація міст України спільно з Радою європейських муніципалітетів і регіонів", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Кличко зазначив, що наразі лише третина українських громад мають партнерів в інших країнах, із них 200 - серед муніципалітетів Німеччини.

"Сьогодні на конференції обговорювали подальший розвиток такої співпраці. Бо, як наголошують наші партнери, саме співпраця міст, посилення місцевого самоврядування є ключовою для зміцнення європейської демократії. А також - для майбутнього відновлення України", - написав Кличко.