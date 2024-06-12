Дмитро Плетенчук повернувся до виконання обов'язків спікера ВМС ЗС України
Дмитро Плетенчук заявив про закінчення свого відрядження як голови Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України, про це він повідомив у середу вранці.
"Шановні колеги, доповідаю: наразі моє відрядження до Сили оборони Півдня України в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено. Так було сплановано від початку. Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або "зрадоньки". Свій функціонал в якості "кризового менеджера" я виконав і повернувся до виконання обов'язків речника ВМС ЗС України", - написав Плетенчук у фейсбуці.
Дмитро Плетенчук подякував "вищому керівництву за довіру і можливість отримати новий керівний досвід".
"Дякую команді. Ви справжні профі!" - ідеться в повідомленні.