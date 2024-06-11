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19:39 11.06.2024

Германия, Украина и более 50 организаций, государств и компаний создали "Альянс навыков для Украины" на EUR700 млн

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Германия, Украина и более 50 организаций, государств и компаний создали "Альянс навыков для Украины" на EUR700 млн

Многосторонняя инициатива "Альянс навыков для Украины" (Skills Alliance for Ukraine), направленная на обучение и повышение квалификации украинцев для восстановления и реконструкции страны, запущена на Конференции по восстановлению Украины (URC) во вторник, сообщается в совместном пресс-релизе Министерства экономики Украины и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

Согласно ему, данная инициатива направлена на решение проблемы нехватки и миграции кадров путем подготовки и поддержки более 180 тыс. квалифицированных работников в течение следующих трех лет, а члены Альянса предоставят в общей сложности более EUR700 млн для достижения его целей.

Указывается, что Альянс включает более 50 стран, международных организаций и представителей деловых кругов.

"Молодые люди, в частности, сталкиваются с неопределенностью своего будущего в результате войны. Прерванные возможности обучения или подготовки могут иметь последствия на всю жизнь для целого поколения. Эти факторы оказывают серьезное влияние на имеющуюся квалифицированную рабочую силу, особенно в ключевых секторах, которые срочно необходимы для восстановления и реконструкции, таких как строительство, транспорт, информационные технологии, машиностроение и здравоохранение", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что Альянс в первую очередь ориентирован на молодежь, внутренне перемещенных лиц и женщин.

"Если эти группы населения получат целевое обучение уже сейчас, они смогут стать опорой для восстановления Украины. Женщины, в частности, осваивают новые профессии и берут на себя дополнительные задачи, в то время как многие мужчины находятся на фронте", - подчеркнули в министерствах.

Объединение также поддержит граждан за рубежом, предоставляя украинцам, покинувшим свою страну, обучение в сферах, важных для восстановления Украины.

Партнерами Альянса среди стран выступили Бельгия, Эстония, ЕС, Франция, Германия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Республика Корея, Швеция, Швейцария, Великобритания, Агентство США по международному развитию (USAID) и Украина.

Среди международных финансовых институтов помогать будуть Банк развития Совета Европы, ЕБРР, ЕИБ, группа Всемирного банка, Международная организация труда (МОТ).

Кроме того, партнерами стали представители частного сектора Abt Global, Bayer, Google, PricewaterhouseCoopers (PWC), Scania и 24 негосударственных субъекта и партнера-исполнителя.

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