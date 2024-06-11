Німеччина, Україна та понад 50 організацій, держав і компаній створили "Альянс навичок для України" на EUR700 млн

Багатостороння ініціатива "Альянс навичок для України" (Skills Alliance for Ukraine), спрямована на навчання і підвищення кваліфікації українців для відновлення та реконструкції країни, запущена на Конференції з відновлення України (URC) у вівторок, повідомляють у спільному пресрелізі Міністерства економіки України та Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Згідно з ним, ця ініціатива спрямована на розв'язання проблеми нестачі та міграції кадрів шляхом підготовки та підтримки понад 180 тис. кваліфікованих працівників протягом наступних трьох років, а члени Альянсу нададуть загалом понад EUR700 млн для досягнення його цілей.

Зазначається, що Альянс охоплює понад 50 країн, міжнародних організацій та представників ділових кіл.

"Молоді люди, зокрема, стикаються з невизначеністю свого майбутнього внаслідок війни. Перервані можливості навчання або підготовки можуть мати наслідки на все життя для цілого покоління.

Ці чинники серйозно впливають на наявну кваліфіковану робочу силу, особливо в ключових секторах, які терміново необхідні для відновлення та реконструкції, таких як будівництво, транспорт, інформаційні технології, машинобудування та охорона здоров'я", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що Альянс насамперед орієнтований на молодь, внутрішньо переміщених осіб і жінок.

"Якщо ці групи населення отримають цільове навчання вже зараз, вони зможуть стати опорою для відновлення України. Жінки, зокрема, опановують нові професії та беруть на себе додаткові завдання, тоді як багато чоловіків перебувають на фронті", - наголосили в міністерствах.

Об'єднання також підтримає громадян за кордоном, надаючи українцям, які залишили свою країну, навчання у сферах, важливих для відновлення України.

Партнерами Альянсу серед країн виступили Бельгія, Естонія, ЄС, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Республіка Корея, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Україна.

Серед міжнародних фінансових інституцій допомагатимуть Банк розвитку Ради Європи, ЄБРР, ЄІБ, група Світового банку, Міжнародна організація праці (МОП).

Крім того, партнерами стали чотири представники приватного сектору та 24 недержавні суб'єкти і партнери-виконавці.